Elberfelder Bibel

1 Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war.

2 Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor König war. Sein Heeroberster war Sisera, der wohnte in Haroschet-Gojim .