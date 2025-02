Elberfelder Bibel

Das Buch Rut

Ruts Weg nach Bethlehem

1 Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem-Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne.

2 Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Efratiter aus Bethlehem-Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort.

3 Da starb Elimelech, der Mann Noomis; und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen.

4 Die nahmen sich moabitische Frauen; der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Rut. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre.

5 Da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon; und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann.

6 Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben .

7 So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren,

8 sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter! Der Herr erweise euch Gnade , so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt!

9 Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes! Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten

10 und sagten zu ihr: {Nein, } sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren!

11 Doch Noomi sagte: Kehrt nur um, meine Töchter! Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten?

12 Kehrt um, meine Töchter, geht! Ich bin ja zu alt, um eines Mannes {Frau} zu werden. Selbst wenn ich spräche: Ich habe {noch} Hoffnung! – wenn ich gar diese Nacht eines Mannes {Frau} werden würde und sogar Söhne gebären sollte,

13 wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes {Frau} zu werden? Nicht doch, meine Töchter! Denn das bittere {Leid} , das mir {geschah} , ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen .

14 Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch {mehr}. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber hängte sich an sie.

15 Da sagte sie: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre {auch du} um, deiner Schwägerin nach!

16 Aber Rut sagte: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren! Denn wohin du gehst, {dahin} will {auch} ich gehen, und wo du bleibst, da bleibe {auch} ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.

17 Wo du stirbst, {da} will {auch} ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen – {nur} der Tod soll mich und dich scheiden.

18 Als sie nun sah, dass Rut fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden.

19 So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung, und die Frauen sagten: Ist das Noomi?

20 Sie aber sagte zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi , nennt mich Mara ! Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres {Leid} zugefügt .

21 Voll bin ich gegangen, und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat?

22 So kehrte Noomi zurück und mit ihr die Moabiterin Rut, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen