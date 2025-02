Elberfelder Bibel

1 Das Wort des Herrn, das geschah zu Zefanja, dem Sohn des Kuschi, des Sohnes Gedaljas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda.

7 {Seid} still vor dem Herrn, Herrn! Denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine Geladenen geheiligt.

8 Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, da werde ich die Obersten und die Königssöhne und alle, die fremdländische Gewänder anziehen, heimsuchen.

9 An jenem Tag werde ich jeden heimsuchen, der über die Schwelle springt , {alle, } die das Haus ihres Herrn mit Gewalttat und Betrug füllen.

10 Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr : Horch! Ein Geschrei vom Fischtor her und ein Geheul von der Neustadt und lautes Krachen von den Hügeln her!