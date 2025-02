Elberfelder Bibel

3 Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut! Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn.

4 Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon zum Ödland werden. Aschdod wird man am {hellen} Mittag vertreiben, und Ekron wird entwurzelt werden.

5 Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Kreter ! Das Wort des Herrn über euch {lautet} : Kanaan, Land der Philister , ich werde dich vernichten, {sodass} kein Bewohner mehr {bleibt}.

6 Und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen, zu Zisternen der Hirten und zu Schafhürden werden,

7 und es wird ein Landstrich für den Rest des Hauses Juda sein. Sie werden darauf weiden {und} sich am Abend niederlegen in den Häusern Aschkelons, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden.

9 Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels : Ja, Moab soll wie Sodom werden und die Söhne Ammon wie Gomorra, ein {von} Unkraut {überwucherter} Boden und eine Salzgrube und ein Ödland für ewig. Der Rest meines Volkes wird sie ausplündern und der Rest meiner Nation sie als Erbteil besitzen.

14 Und in seiner Mitte werden sich Herden lagern, allerlei Tierrudel , auch Wüstenkauz und Eule werden auf seinen {Säulen} knäufen übernachten. Eine Stimme singt im Fenster, Verwüstung auf der Schwelle , denn er hat das Zederngetäfel bloßgelegt.

15 Das ist die ausgelassene Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in ihrem Herzen sagte: »Ich und sonst gar nichts!« Wie ist sie zur Wüste geworden, zum Lagerplatz der {wilden} Tiere! Jeder, der an ihr vorübergeht, wird zischen , wird {höhnisch} seine Hand schwenken.