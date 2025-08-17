1. Chronik 1

Gute Nachricht Bibel

VON ADAM BIS SAUL: ABSTAMMUNGSLISTEN (Kapitel 1–9)

1 Die Abstammungslinie von Adam bis Noach: Adam, Set, Enosch,

4 Noach. Noach hatte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet.

5 Die Söhne Jafets waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras.

6 Von Gomer stammen ab: Aschkenas, Rifat und Togarma.

7 Von Jawan: Elischa, Tarschisch, die Kittäer und die Rodaniter.

8 Die Söhne Hams waren: Kusch, Mizrajim, Put und Kanaan.

9 Von Kusch stammen ab: Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Von Ragma: Saba und Dedan.

10 Kusch zeugte auch Nimrod. Dieser wurde der erste große Herrscher auf der Erde.

11 Mizrajim war der Stammvater der Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naftuhiter,

12 Patrositer, Kasluhiter sowie der Kaftoriter, von denen die Philister herkommen.

13 Die Nachkommen Kanaans waren: Sidon, sein Erstgeborener, und Het,

14 außerdem die Jebusiter, Amoriter, Girgaschiter,

16 Arwaditer, Zemariter und Hamatiter.

17 Die Söhne Sems waren: Elam, Assur, Arpachschad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter und Meschech.

18 Arpachschad zeugte Schelach, Schelach zeugte Eber.

19 Eber wurden zwei Söhne geboren, der eine hieß Peleg (Teilung) , denn zu seiner Zeit verteilte sich die Menschheit über die Erde; der andere hieß Joktan.

20 Joktans Nachkommen waren: Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach,

23 Ofir, Hawila und Jobab. Sie alle sind Nachkommen Joktans.

24 Die Abstammungslinie von Sem bis Abraham: Sem, Arpachschad, Schelach,

27 Abram, der auch Abraham heißt.

28 Die Söhne Abrahams waren: Isaak und Ismaël.

29 Hier ist die Liste ihrer Nachkommen: Ismaëls Erstgeborener war Nebajot, dann folgten Kedar, Adbeel, Mibsam,

31 Jetur, Nafisch und Kedma. Sie alle sind Nachkommen von Ismaël.

32 Auch von seiner Nebenfrau Ketura hatte Abraham Söhne; sie gebar Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak und Schuach. Die Söhne von Jokschan waren: Saba und Dedan.

33 Die Söhne von Midian waren: Efa, Efer, Henoch, Abida und Eldaga. Sie alle sind Nachkommen von Ketura.

34 Abrahams Sohn Isaak hatte zwei Söhne: Esau und Israel.

35 Die Söhne von Esau waren: Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach.

36 Die Söhne von Elifas waren: Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenas, Timna und Amalek.

37 Die Söhne Reguëls: Nahat, Serach, Schamma und Misa.

38 Die Söhne von Seïr waren: Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan.

39 Die Söhne Lotans: Hori und Hemam. Lotans Schwester war Timna.

40 Die Söhne Schobals: Alwan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam. Die Söhne Zibons: Aja und Ana.

41 Der Sohn von Seïrs Sohn Ana: Dischon. Die Söhne von Seïrs Sohn Dischan: Hemdan, Eschban, Jitran und Keran.

42 Die Söhne Ezers: Bilhan, Saawan und Akan. Die Söhne Dischans: Uz und Aran.

Die Könige von Edom (Gen 36,31-43)

43-50 Bevor es in Israel einen König gab, herrschten über das Land Edom nacheinander folgende Könige: Bela, der Sohn Beors, in der Stadt Dinhaba; Jobab, der Sohn Serachs, aus der Stadt Bozra; Huscham aus dem Gebiet des Stammes Teman; Hadad, der Sohn Bedads, in der Stadt Awit; er besiegte die Midianiter in einer Schlacht auf dem Gebiet von Moab; Samla aus der Stadt Masreka; Schaul aus der Stadt Rehobot am Fluss; Baal-Hanan, der Sohn Achbors; Hadad in der Stadt Pagu; seine Frau Mehetabel war eine Tochter Matreds und Enkelin Me-Sahabs.

51 Nach dem Tod Hadads wurde die Herrschaft in Edom von Sippenoberhäuptern ausgeübt. Es waren die Oberhäupter der Sippen Timna, Alwa, Jetet,

54 Magdiël und Iram.

