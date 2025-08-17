1. Chronik 14

Gute Nachricht Bibel

David in Jerusalem (2 Sam 5,11-16)

1 Hiram, der König von Tyrus, schickte eine Gesandtschaft zu David. Er lieferte David Zedernholz und schickte auch Steinmetzen und Zimmerleute, die ihm einen Palast bauen sollten.

2 Daran erkannte David: Es war der HERR, der ihn zum König über Israel gemacht und sein Königtum gefestigt hatte. Der HERR handelte so, weil er sein Volk Israel liebte.

3 David heiratete in Jerusalem weitere Frauen und hatte mit ihnen noch mehr Söhne und Töchter.

4 Die in Jerusalem geborenen Söhne hießen: Schammua, Schobab, Natan, Salomo,

7 Elischama, Beeljada und Elifelet.

David schlägt die Angriffe der Philister zurück (2 Sam 5,17-25)

8 Als die Philister erfuhren, dass David zum König von ganz Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. David hörte davon und zog ihnen entgegen.

9 Die Philister besetzten die Ebene Rafaïm.

10 Da fragte David Gott: »Soll ich sie angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben?« Der HERR antwortete: »Greif sie an! Ich will sie in deine Hand geben. «

11 David zog aus und besiegte die Philister bei Baal-Perazim. Er sagte: »Wie Wasser einen Damm durchbricht, so hat der HERR durch meine Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen. « Deshalb erhielt der Ort den Namen Baal-Perazim (Herr des Durchbruchs).

12 Die fliehenden Philister ließen sogar ihre Götterbilder zurück; David aber befahl, sie zu verbrennen.

13 Nach einiger Zeit zogen die Philister noch einmal gegen David aus. Wieder besetzten sie die Ebene Rafaïm.

14 David fragte auch diesmal Gott und der antwortete: »Greif sie nicht an, sondern umgehe sie, bis du zu den Bakabäumen kommst, und überfalle sie von dort aus!

15 Sobald du ein Geräusch hörst, wie wenn jemand durch die Baumwipfel schreitet, schlägst du los. Denn dann weißt du, dass ich vor dir her in die Schlacht gezogen bin, um das Heer der Philister zu besiegen. «

16 David befolgte die Weisung Gottes. Er besiegte das Heer der Philister und trieb es von Gibeon bis nach Geser zurück.

17 Davids Ruhm breitete sich aus in alle Länder und der HERR sorgte dafür, dass alle Völker vor David Angst bekamen.

