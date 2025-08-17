1. Chronik 18

Gute Nachricht Bibel

David unterwirft die Nachbarvölker (2 Sam 8,1-14)

1 Einige Zeit später besiegte David die Philister. Er zwang sie in die Knie und nahm ihnen die Stadt Gat mit den dazugehörigen Ortschaften ab.

2 Er besiegte auch die Moabiter. Er machte sie zu seinen Untertanen und zwang sie, ihm regelmäßig Tribut zu zahlen.

3 Dann besiegte er König Hadad-Eser von Zoba, dessen Gebiet sich auf Hamat zu erstreckte. Hadad-Eser war gerade ausgezogen, um das Gebiet am oberen Eufrat unter seine Herrschaft zu bringen.

4 David erbeutete von ihm 1000 Streitwagen und nahm 7000 Wagenkämpfer und 20000 Fußsoldaten gefangen. Den Zugpferden der Streitwagen ließ er die Fußsehnen durchschneiden, um sie zu lähmen; nur 100 verschonte er.

5 Als die Syrer von Damaskus König Hadad-Eser von Zoba zu Hilfe eilten, besiegte David auch sie und tötete von ihnen 22000 Mann.

6 Er legte Besatzungen in ihre Städte, machte sie zu seinen Untertanen und zwang sie, ihm regelmäßig Tribut zu zahlen. Der HERR stand David zur Seite und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm.

7 David erbeutete auch die goldenen Schilde, die Hadad-Esers hohe Offiziere getragen hatten, und ließ sie nach Jerusalem schaffen.

8 In den Städten Tibhat und Kun, die zu Hadad-Esers Gebiet gehörten, fielen ihm große Mengen von Bronze in die Hände. Daraus ließ Salomo später das sogenannte »Bronzene Meer«, die beiden Säulen und die übrigen Bronzegegenstände des Tempels herstellen.

9 Als Toï, der König von Hamat, erfuhr, dass David die ganze Streitmacht Hadad-Esers vernichtend geschlagen hatte, schickte er seinen Sohn Hadoram zu König David. Er ließ ihn grüßen und beglückwünschte ihn zu seinem Sieg. Hadad-Eser hatte nämlich ständig gegen Toï Krieg geführt.

10 Hadoram brachte David als Geschenk Geräte aus Gold, Silber und Bronze.

11 König David weihte alle diese Geräte dem HERRN, ebenso wie das Silber und Gold, das er von den übrigen Völkern erbeutet hatte, von den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, Philistern und Amalekitern.

12 Abischai, der Sohn der Zeruja, besiegte im Salztal die Edomiter, wobei 18000 von ihnen fielen.

13 Im ganzen Land Edom setzte David Statthalter ein und machte die Bewohner zu seinen Untertanen. Der HERR stand David zur Seite und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm.

14 Als König über ganz Israel regierte David gerecht und sorgte in seinem ganzen Volk für Recht und Gerechtigkeit.

15 Joab, der Sohn der Zeruja, war oberster Befehlshaber über das Heer. Joschafat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler.

16 Zadok, der Sohn Ahitubs, und Ahimelech, der Sohn Abjatars, waren Priester. Schawscha war Staatsschreiber,

17 und Benaja, der Sohn von Jojada, befehligte die Leibgarde Davids. Auch die Söhne Davids nahmen führende Stellungen im königlichen Dienst ein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart