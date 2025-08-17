1. Chronik 2

Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Israels (Jakobs) (Gen 35,23-26)

1 Die Söhne Israels waren: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon,

2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad und Ascher.

Die Nachkommen von Juda (Gen 38,3-7. 27-30)

3 Die Söhne Judas waren: Er, Onan und Schela. Diese drei hatte ihm die Tochter von Schua, eine Kanaaniterin, geboren. Aber Er, sein Erstgeborener, tat, was dem HERRN missfällt, und der HERR ließ ihn sterben.

4 Judas Schwiegertochter Tamar gebar ihm dann noch Perez und Serach. Insgesamt hatte Juda fünf Söhne.

5 Die Söhne von Perez waren: Hezron und Hamul.

6 Die Söhne von Serach: Simri, Etan, Heman, Kalkol und Darda.

7 Simri hatte einen Sohn namens Karmi; dessen Sohn war Achan. Der stürzte Israel ins Unglück, denn er vergriff sich an Beutegut, das Gott geweiht war.

8 Etan hatte einen Sohn namens Asarja.

9 Die Söhne, die Hezron geboren wurden, waren: Jerachmeël, Ram und Kaleb.

Die Nachkommen von Ram (Rut 4,19-22)

10 Ram zeugte Amminadab, Amminadab zeugte Nachschon, das Oberhaupt des Stammes Juda.

11 Nachschon zeugte Salmon, Salmon Boas,

12 Boas Obed, Obed Isai.

13 Isai zeugte als Erstgeborenen Eliab, danach als zweiten Abinadab, als dritten Schima,

14 als vierten Netanel, als fünften Raddai,

15 als sechsten Ozem, als siebten David.

16 Die sieben hatten zwei Schwestern: Zeruja und Abigal. Zeruja hatte drei Söhne: Abischai, Joab und Asaël.

17 Abigal gebar Amasa; dessen Vater war der Ismaëliter Jeter.

Die Nachkommen Kalebs

18 Kaleb, der Sohn Hezrons, hatte aus seiner ersten Ehe mit Asuba eine Tochter namens Jeriot. Deren Söhne waren Jescher, Schobab und Ardon.

19 Nach Asubas Tod verheiratete Kaleb sich mit Efrata, die gebar ihm Hur.

20 Hur zeugte Uri und Uri zeugte Bezalel.

21 Später heiratete Kalebs Vater Hezron noch einmal im Alter von 60 Jahren. Seine Frau, eine Tochter Machirs, des Stammvaters von Gilead, gebar ihm Segub.

22 Segub zeugte Jaïr. Ihm gehörten 23 Ortschaften im Land Gilead, die »die Dörfer Jaïrs« genannt wurden.

23 Aber die Geschuriter und Syrer nahmen sie ihm ab, ebenso die Stadt Kenat mit den dazugehörenden Dörfern, insgesamt 60 Orte, die alle den Nachkommen Machirs gehört hatten.

24 Nach dem Tod Hezrons, dessen Frau Abija hieß, schlief Kaleb mit Efrata und sie gebar ihm Aschhur, den Stammvater von Tekoa.

Die Nachkommen Jerachmeëls

25 Jerachmeël, der erstgeborene Sohn Hezrons, hatte folgende Söhne: Ram, seinen Erstgeborenen, dann Buna, Oren, Ozem und Ahija.

26 Er hatte noch eine zweite Frau namens Atara, die war die Mutter seines Sohnes Onam.

27 Die Söhne seines Erstgeborenen Ram waren: Maaz, Jamin und Eker.

28 Die Söhne Onams waren: Schammai und Jada. Die Söhne von Schammai: Nadab und Abischur.

29 Die Frau Abischurs hieß Abihajil, sie gebar ihm die Söhne Achban und Molid.

30 Die Söhne Nadabs waren: Seled und Appajim. Seled starb, ohne Kinder zu hinterlassen.

31 Der Sohn Appajims war Jischi, der Sohn Jischis Scheschan und der Sohn Scheschans war Achlai.

32 Jada, der Bruder von Schammai, hatte zwei Söhne: Jeter und Jonatan. Jeter starb kinderlos.

33 Die Söhne Jonatans waren: Pelet und Sasa. Diese alle waren Nachkommen Jerachmeëls.

34 Scheschan hatte übrigens keine Söhne, sondern nur Töchter.

35 Eine von ihnen gab er seinem ägyptischen Sklaven Jarha zur Frau und sie gebar ihm Attai.

36-41 Attai zeugte Natan, Natan zeugte Sabad, Sabad Eflal, weiter folgten in direkter Linie Obed, Jehu, Asarja, Helez, Elasa, Sismai, Schallum, Jekamja und Elischama.

Weitere Listen von Nachkommen Kalebs

42 Die Söhne Kalebs, des Bruders von Jerachmeël, waren: Mescha, sein Erstgeborener, der Stammvater von Sif, und als zweiter Marescha, der Stammvater von Hebron.

43 Die Söhne Hebrons waren: Korach, Tappuach, Rekem und Schema.

44 Schema zeugte Raham, den Stammvater von Jorkoam. Rekem zeugte Schammai,

45 dessen Sohn war Maon, der Stammvater von Bet-Zur.

46 Efa, eine Nebenfrau Kalebs, gebar ihm die Söhne Haran, Moza und Gases. Haran zeugte Jahdai;

47 dessen Söhne waren: Regem, Jotam, Geschan, Pelet, Efa und Schaaf.

48 Maacha, eine andere Nebenfrau Kalebs, gebar ihm Scheber und Tirhana,

49 später auch Schaaf, den Stammvater von Madmanna, und Schewa, den Stammvater von Machbena und von Gibea. Kaleb hatte auch eine Tochter Achsa.

50 Eine Liste der Nachkommen Kalebs: Die Söhne von Hur, dem Erstgeborenen von Kalebs Frau Efrata: Schobal, der Gründer von Kirjat-Jearim,

51 Salmon, der Stammvater von Betlehem, und Haref, der Stammvater von Bet-Gader.

52 Schobal, der Stammvater von Kirjat-Jearim, hatte als Nachkommen die Sippe Reaja und die Hälfte der Bewohner von Manahat.

53 In Kirjat-Jearim wohnten die Sippen der Jeteriter, Putiter, Schumatiter und Mischraïter. Von ihnen stammten auch die Bewohner von Zora und Eschtaol ab.

54 Die Nachkommen Salmons waren: die Bewohner von Betlehem, von Netofa und Atrot-Bet-Joab sowie die andere Hälfte der Bewohner von Manahat, die aus Zora kamen.

55 In Jabez wohnten die Tiratiter, Schimatiter und Suchatiter. Diese Sippen waren aus Sofer gekommen. Sie gehörten alle zu den Kenitern und stammten von Hammat ab, dem Stammvater von Bet-Rechab.

