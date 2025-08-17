1. Chronik 3

Gute Nachricht Bibel online lesen
Gute Nachricht Bibel
Die Nachkommen Davids (2 Sam 3,2-5; Sam 5,13-16)
1 Folgende Söhne wurden David in Hebron geboren: als Erstgeborener Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Jesreel; als zweiter Daniel, seine Mutter war Abigajil aus Karmel;
2 als dritter Abschalom, seine Mutter war Maacha, die Tochter des Königs Talmai von Geschur; als vierter Adonija, seine Mutter war Haggit;
3 als fünfter Schefatja, seine Mutter war Abital; als sechster Jitream, seine Mutter war Davids Frau Egla.
4 Diese sechs wurden David in Hebron geboren. Dort regierte er siebeneinhalb Jahre. Danach regierte David 33 Jahre in Jerusalem.
5 Dort wurden ihm weitere Söhne geboren: vier Söhne von Batseba, der Tochter Ammiëls: Schammua, Schobab, Natan und Salomo;
6 neun Söhne von anderen Frauen: Jibhar, Elischua, Elifelet,
7 Nogah, Nefeg, Jafia,
8 Elischama, Eljada und Elifelet.
9 Sie alle waren vollberechtigte Söhne Davids; dazu kamen noch die Söhne der Nebenfrauen. Ihre Schwester war Tamar.
10 Die Nachkommen und Thronerben von König Salomo in direkter Linie waren: Rehabeam, Abija, Asa, Joschafat,
11 Joram, Ahasja, Joasch,
12 Amazja, Asarja, Jotam,
13 Ahas, Hiskija, Manasse,
14 Amon und Joschija.
15 Die Söhne von Joschija waren: der erstgeborene Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zidkija, der vierte Schallum.
16 Die Söhne von Jojakim: Jojachin und Zidkija.
17 Die Söhne von Jojachin, der in die Gefangenschaft fortgeführt wurde: Schealtiël,
18 Malkiram, Pedaja, Schenazzar, Jekamja, Hoschama und Nedabja.
19 Die Söhne von Pedaja: Serubbabel und Schimi. Die Söhne von Serubbabel: Meschullam und Hananja; ihre Schwester war Schelomit.
20 Fünf weitere Söhne von ihm waren: Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed.
21 Die Söhne von Hananja: Pelatja, Jeschaja, Refaja, Arnan, Obadja und Schechanja.
22 Die sechs Söhne von Schechanja: Schemaja, Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja und Schafat.
23 Die drei Söhne von Nearja: Eljoënai, Hiskija und Asrikam.
24 Und schließlich die sieben Söhne von Eljoënai: Hodawja, Eljaschib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja und Anani.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart