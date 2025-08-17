1. Chronik 3

Gute Nachricht Bibel

1 Folgende Söhne wurden David in Hebron geboren: als Erstgeborener Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Jesreel; als zweiter Daniel, seine Mutter war Abigajil aus Karmel;

2 als dritter Abschalom, seine Mutter war Maacha, die Tochter des Königs Talmai von Geschur; als vierter Adonija, seine Mutter war Haggit;

3 als fünfter Schefatja, seine Mutter war Abital; als sechster Jitream, seine Mutter war Davids Frau Egla.

4 Diese sechs wurden David in Hebron geboren. Dort regierte er siebeneinhalb Jahre. Danach regierte David 33 Jahre in Jerusalem.

5 Dort wurden ihm weitere Söhne geboren: vier Söhne von Batseba, der Tochter Ammiëls: Schammua, Schobab, Natan und Salomo;

6 neun Söhne von anderen Frauen: Jibhar, Elischua, Elifelet,

8 Elischama, Eljada und Elifelet.

9 Sie alle waren vollberechtigte Söhne Davids; dazu kamen noch die Söhne der Nebenfrauen. Ihre Schwester war Tamar.

10 Die Nachkommen und Thronerben von König Salomo in direkter Linie waren: Rehabeam, Abija, Asa, Joschafat,

14 Amon und Joschija.

15 Die Söhne von Joschija waren: der erstgeborene Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zidkija, der vierte Schallum.

16 Die Söhne von Jojakim: Jojachin und Zidkija.

17 Die Söhne von Jojachin, der in die Gefangenschaft fortgeführt wurde: Schealtiël,

18 Malkiram, Pedaja, Schenazzar, Jekamja, Hoschama und Nedabja.

19 Die Söhne von Pedaja: Serubbabel und Schimi. Die Söhne von Serubbabel: Meschullam und Hananja; ihre Schwester war Schelomit.

20 Fünf weitere Söhne von ihm waren: Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed.

21 Die Söhne von Hananja: Pelatja, Jeschaja, Refaja, Arnan, Obadja und Schechanja.

22 Die sechs Söhne von Schechanja: Schemaja, Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja und Schafat.

23 Die drei Söhne von Nearja: Eljoënai, Hiskija und Asrikam.

24 Und schließlich die sieben Söhne von Eljoënai: Hodawja, Eljaschib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja und Anani.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart