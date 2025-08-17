1. Chronik 5

Gute Nachricht Bibel

Die Nachkommen von Ruben

1 Ruben war der erste Sohn Israels. Weil er aber mit einer Nebenfrau seines Vaters geschlafen hatte, wurden seine Erstgeburtsrechte auf die beiden Söhne seines Bruders Josef übertragen. In das Verzeichnis der Stämme wurde aber auch Josef nicht an erster Stelle aufgenommen,

2 obwohl ihm das Erstgeburtsrecht zuerkannt wurde; denn am mächtigsten unter allen Bruderstämmen war Juda. Darum wurde auch einer aus dem Stamm Juda König von Israel.

3 Die Söhne von Ruben, dem Erstgeborenen Israels, waren: Henoch, Pallu, Hezron und Karmi.

4 Von einem seiner Nachkommen namens Joël stammte Schemaja ab. Auf ihn folgten in direkter Linie: Gog, Schimi,

5 Micha, Reaja, Baal

6 und Beera, der von dem Assyrerkönig Tiglat-Pileser in die Verbannung weggeführt wurde. Er war damals das Oberhaupt des Stammes Ruben.

7 Weiter waren in den Verzeichnissen der Nachkommen Rubens folgende Männer mit ihren Sippen aufgeführt: als Oberhaupt Jëiël, dann Secharja

8 und Bela, der Sohn von Asa und Enkel von Schema aus der Sippe Joël. Der Stamm Ruben wohnte in dem Gebiet von Aroër bis Nebo und Baal-Meon

9 und in östlicher Richtung bis an den Rand der Wüste, die sich vom Eufrat her erstreckt. Die Nachkommen Rubens hatten große Herden im ganzen Land Gilead.

10 In der Zeit Sauls führten sie Krieg gegen die Hagariter, besiegten sie und besetzten ihr Wohngebiet am östlichen Rand von Gilead.

Die Nachkommen von Gad

11 Die Nachkommen Gads wohnten angrenzend an den Stamm Ruben in der Landschaft Baschan bis nach Salcha.

12 Ihr Oberhaupt war Joël, an zweiter Stelle kam Schafam, dann folgten Janai und Schafat. Diese Sippen wohnten in Baschan.

13 Dazu kamen sieben weitere Männer mit ihren Sippen: Michael, Meschullam, Scheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber.

14 Sie waren die Nachkommen Abihajils, des Sohnes von Huri. Abihajils weitere Vorfahren in aufsteigender Linie waren: Jaroach, Gilead, Michael, Jeschischai, Jachdo und Bus.

15 Das Oberhaupt dieser Gruppe war Ahi, der Sohn von Abdiël und Enkel von Guni.

16 Diese Sippen wohnten in Gilead, Baschan und in den Städten, die zu dieser Gegend gehörten; ebenso an allen Weideplätzen der Landschaft Scharon bis hin an ihre Grenzen.

17 Sie alle wurden in der Zeit der Könige Jotam von Juda und Jerobeam von Israel in die Verzeichnisse des Stammes Gad eingetragen.

18 Das Heer der Stämme Ruben und Gad und des halben Stammes Manasse, die alle im Ostjordanland wohnten, bestand aus 44760 kriegstüchtigen Männern. Sie waren mit Schild, Schwert und Bogen bewaffnet.

19 Sie kämpften gegen die hagaritischen Stämme Jetur, Nafisch und Nodab.

20 Sie setzten ihr Vertrauen auf Gott und riefen zu ihm um Hilfe. Er erhörte sie und stand ihnen im Kampf zur Seite, sodass sie die Hagariter und ihre Verbündeten besiegen konnten.

21 Sie erbeuteten von ihnen 50000 Kamele, 250000 Schafe und 2000 Esel und nahmen 100000 Mann gefangen.

22 Viele von den Gegnern waren gefallen, weil Gott den Israeliten im Kampf geholfen hatte. Sie blieben in diesem Gebiet wohnen, bis sie selbst in die Verbannung weggeführt wurden.

Die Nachkommen von Manasse östlich des Jordans

23 Die eine Hälfte des Stammes Manasse wohnte in dem Gebiet von Baschan bis Baal-Hermon und bis zum Senir- und zum Hermongebirge. Dieser Teil des Stammes Manasse war sehr zahlreich.

24 Die Oberhäupter der einzelnen Sippen waren: Efer, Jischi, Eliël, Asriël, Jirmeja, Hodawja und Jachdiël. Alle diese Männer waren tapfere Krieger und geachtete Leute.

25-26 Aber dieser halbe Stamm Manasse wie auch die Stämme Ruben und Gad wurden dem HERRN, dem Gott ihrer Vorfahren, untreu und verehrten die Götter der früheren Bewohner, die Gott vor den Israeliten vertrieben hatte. Darum strafte sie der HERR, der Gott Israels, durch den König Pul von Assyrien, durch Tiglat-Pileser. Der HERR selbst gab ihm den Gedanken ein, sie in die Verbannung zu führen. Er ließ sie nach Halach, an den Habor-Fluss, nach Hara und ins Tal von Gosan bringen. Dort leben sie heute noch.

Die Nachkommen von Levi: priesterliche Linie

27 Levi hatte drei Söhne: Gerschon, Kehat und Merari.

28 Die Söhne Kehats waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

29 Die Kinder Amrams waren: die Söhne Aaron und Mose und die Tochter Mirjam. Die Söhne Aarons waren: Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar.

30-40 Die Nachkommen Aarons in der führenden Linie und seine Nachfolger im Priesterdienst: Eleasar zeugte Pinhas Pinhas zeugte Abischua Abischua zeugte Bukki Bukki zeugte Usi Usi zeugte Serachja Serachja zeugte Merajot Merajot zeugte Amarja Amarja zeugte Ahitub Ahitub zeugte Zadok Zadok zeugte Ahimaaz Ahimaaz zeugte Asarja Asarja zeugte Johanan Johanan zeugte Asarja Dieser Asarja übte als Erster den Priesterdienst in dem Tempel aus, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte. Asarja zeugte Amarja Amarja zeugte Ahitub Ahitub zeugte Zadok Zadok zeugte Schallum Schallum zeugte Hilkija Hilkija zeugte Asarja Asarja zeugte Seraja Seraja zeugte Jozadak

41 Jozadak musste mit in die Verbannung, als der HERR die Bewohner von Juda und Jerusalem durch Nebukadnezzar wegführen ließ.

