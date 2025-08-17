1. Chronik 7

Gute Nachricht Bibel

Die Nachkommen von Issachar

1 Die Söhne von Issachar waren: Tola, Puwa, Jaschub und Schimron.

2 Die Söhne von Tola waren: Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam und Schemuël. Sie waren die Oberhäupter ihrer Sippen und tüchtige Krieger. In der Zeit Davids betrug die Zahl der Nachkommen Tolas nach ihren Verzeichnissen 22600 Mann.

3 Usi hatte einen Sohn namens Jisrachja. Jisrachja und seine vier Söhne Michael, Obadja, Joël und Jischija waren alle Sippenoberhäupter.

4 Sie hatten so viele Frauen und Kinder, dass ihre Sippen in der Lage waren, 36000 Mann für das Heer zu stellen.

5 Auch ihre Brüder aus den übrigen Sippen Issachars waren alle tüchtige Krieger. Insgesamt umfasste ihr Verzeichnis 87000 Mann.

Die Nachkommen von Benjamin und Naftali

6 Benjamin hatte drei Söhne: Bela, Becher und Jediaël.

7 Die Söhne von Bela waren: Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir. Diese fünf waren die Oberhäupter ihrer Sippen und tüchtige Krieger. Im Verzeichnis ihrer Nachkommen waren 22034 Mann eingetragen.

8 Die Söhne von Becher waren: Semira, Joasch, Eliëser, Eljoënai, Omri, Jeremot, Abija, Anatot und Alemet.

9 Im Verzeichnis ihrer Nachkommen waren, nach Sippen geordnet, 20200 kriegstüchtige Männer eingetragen.

10 Jediaël hatte einen Sohn namens Bilhan, dessen Söhne waren: Jëusch, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarschisch und Ahischahar.

11 Auch sie waren Oberhäupter ihrer Sippen und tüchtige Krieger. Sie stellten im Kriegsfall 17200 Mann für das Heer.

12 Die Söhne von Ir waren Huppim und Schuppim. Der Sohn von Aher war Huschim.

13 Die Söhne von Naftali waren: Jachzeel, Guni, Jezer und Schallum. Sie alle stammten von Naftalis Mutter Bilha ab.

Die Nachkommen von Manasse

14 Manasse hatte einen Sohn namens Asriël. Seine aramäische Nebenfrau gebar ihm Machir, den Vater Gileads.

15 Machir nahm eine Schwester von Huppim und Schuppim zur Frau, sie hieß Maacha. Sein zweiter Sohn war Zelofhad; dieser hatte nur Töchter.

16 Maacha, die Frau Machirs, gebar zwei Söhne. Den einen nannte sie Peresch, der andere hieß Scheresch. Die Söhne von Scheresch waren Ulam und Rekem.

17 Ulam hatte einen Sohn namens Bedan. Das sind die Nachkommen von Gilead, dem Sohn von Machir und Enkel von Manasse.

18 Seine Schwester Molechet gebar Ischhod, Abiëser und Machla.

19 Die Söhne von Schemida waren: Achjan, Schechem, Likhi und Aniam.

Die Nachkommen von Efraïm

20 Efraïm hatte einen Sohn namens Schutelach, dessen Sohn war Bered und als weitere Nachkommen in direkter Linie folgten: Tahat, Elada, Tahat

21 und Sabad. Außer Schutelach hatte Efraïm noch zwei Söhne namens Eser und Elad. Sie zogen aber nach Gat hinunter, um den dortigen Bewohnern ihre Viehherden zu rauben, und wurden dabei erschlagen.

22 Ihr Vater Efraïm trauerte lange Zeit um sie, und seine Verwandten kamen zu ihm, um ihn zu trösten.

23 Dann schlief er wieder mit seiner Frau und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Er nannte ihn Beria, weil er in dieser Unglückszeit seiner Familie geboren wurde.

24 Efraïms Tochter war Scheera. Sie ließ das untere und das obere Bet-Horon sowie Usen-Scheera erbauen.

25 Seine Söhne waren: Refach und Reschef. Reschef hatte einen Sohn namens Telach; dessen weitere Nachkommen waren: Tahan,

26 Ladan, Ammihud, Elischama

27 und Nun; dessen Sohn war Josua.

28 Der Grundbesitz, den die Nachkommen Efraïms bewohnten, umfasste Bet-El mit den dazugehörenden Dörfern, östlich davon Naara, in westlicher Richtung Geser, und im Norden reichte er bis Sichem und Aja, jeweils mit den zugehörigen Dörfern.

29 Im Besitz der Nachkommen von Manasse befanden sich Bet-Schean, Taanach, Megiddo und Dor, ebenfalls mit den Dörfern ringsum. Alle diese Orte wurden von den Nachkommen Josefs, den Söhnen Israels, bewohnt.

Die Nachkommen von Ascher

30 Die Söhne von Ascher waren: Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria; ihre Schwester war Serach.

31 Die Söhne von Beria waren: Heber und Malkiël. Dieser war der Stammvater von Birsajit.

32 Heber zeugte Jaflet, Schemer und Hotam sowie eine Tochter namens Schua.

33 Die Söhne Jaflets waren: Pasach, Bimhal und Aschwat.

34 Die Söhne Schemers: Ahi, Rohga, Hubba und Aram.

35 Und die Söhne seines Bruders Hotam: Zofach, Jimna, Schelesch und Amal.

36 Die Söhne Zofachs waren: Suach, Harnefer, Schual, Beri, Jimra,

37 Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.

38 Die Söhne Jitrans waren: Jefunne, Pispa und Ara.

39 Die Söhne von Ulla waren: Arach, Hanniël und Rizja.

40 Sie alle waren Nachkommen Aschers, hervorragende Führer ihrer Sippen und tapfere Krieger. In den Listen der wehrfähigen Männer waren von den Nachkommen Aschers 26000 Mann eingetragen.

