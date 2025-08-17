1. Chronik 8

Gute Nachricht Bibel

Eine weitere Liste der Nachkommen Benjamins

1-2 Benjamin hatte fünf Söhne, der erstgeborene war Bela, der zweite Aschbel, der dritte Achrach, der vierte Noha, der fünfte Rafa.

3 Die Söhne von Bela waren: Ard, Gera, Abihud,

5 Gera, Schefufan und Huram.

6 Die Söhne Ehuds waren die Oberhäupter der Sippen, die in Geba wohnten und von dort nach Manahat verschleppt wurden,

7 nämlich Naaman, Ahija und Gera. Gera war es, der sie dorthin verschleppte. Die Söhne von Belas Sohn Gera waren: Usa und Ahihud.

8-9 Schaharajim wohnte im Hochland von Moab. Er hatte seine Frauen Huschim und Baara verstoßen und danach Hodesch geheiratet. Sie gebar ihm die Söhne Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

10 Jëuz, Sacheja und Mirma. Jeder von ihnen war das Oberhaupt einer eigenen Sippe.

11 Von seiner früheren Frau Huschim stammten die Söhne Abitub und Elpaal.

12 Die Söhne Elpaals waren: Eber, Mischam und Schemed. Dieser erbaute Ono, Lod und die dazugehörenden Orte.

13 Die Brüder Beria und Schema waren die Oberhäupter der Sippen, die in Ajalon wohnten. Sie vertrieben die Einwohner von Gat.

14 Ihre übrigen Brüder hießen Elpaal, Schaschak und Jeroham.

15-16 Die Söhne von Beria waren: Sebadja, Arad, Eder, Michael, Jischpa und Joha.

17-18 Die Söhne von Elpaal: Sebadja, Meschullam, Hiski, Heber, Jischmerai, Jislia und Jobab.

19-21 Die Söhne von Schimi: Jakim, Sichri, Sabdi, Eliënai, Zilletai, Eliël, Adaja, Beraja und Schimrat.

22-25 Die Söhne von Schaschak: Jischpan, Eber, Eliël, Abdon, Sichri, Hanan, Hananja, Elam, Antotija, Jifdeja und Penuël.

26-27 Und die Söhne von Jeroham: Schamscherai, Scheharja, Atalja, Jaareschja, Elija und Sichri.

28 Sie waren die Oberhäupter der Sippen ihrer Nachkommen und wohnten in Jerusalem.

29 In Gibeon wohnte Jëiël, der Stammvater dieser Stadt; seine Frau hieß Maacha.

30 Sein erstgeborener Sohn war Abdon, als weitere Söhne folgten: Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

31 Gedor, Achjo, Secher und Miklot; dieser hatte einen Sohn namens Schima.

32 Auch sie ließen sich wie ihre Stammesbrüder in Jerusalem nieder.

33 Der Sohn Ners war Abner, der Sohn Kischs war Saul. Die Söhne Sauls waren: Jonatan, Malkischua, Abinadab und Eschbaal.

34 Der Sohn Jonatans war Merib-Baal; der hatte einen Sohn namens Micha.

35 Die Söhne von Micha waren: Piton, Melech, Tachrea und Ahas.

36 Ahas zeugte Joadda, und Joadda zeugte Alemet, Asmawet und Simri. Simri zeugte Moza,

37 seine weiteren Nachkommen waren: Bina, Rafa, Elasa und Azel.

38 Azel hatte sechs Söhne: Asrikam, Bochru, Jischmaël, Schearja, Obadja und Hanan.

39 Die Söhne von Azels Bruder Eschek waren: der erstgeborene Ulam, der zweite Jëusch, der dritte Elifelet.

40 Die Söhne Ulams waren tapfere Krieger, mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Sie hatten viele Söhne und Enkel, insgesamt 150 Mann. Alle die genannten Sippen gehörten zu den Nachkommen Benjamins.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart