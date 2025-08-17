Gute Nachricht Bibel online lesen
Gute Nachricht Bibel
Vorwort zur griechischen Übersetzung
1 Mit dem Gesetz, den Büchern der Propheten und den anderen Schriften, die noch hinzugekommen sind, ist unserem Volk ein großer Schatz gegeben worden. Für die umfassende Bildung und Weisheit, die wir darin finden, kann man Israel nur beglückwünschen. Es ist aber zu wenig, wenn die, die lesen können, nur für sich selbst aus diesen Schriften Wissen und Erkenntnis gewinnen. Alle, die Wert auf Bildung legen, sollten vielmehr fähig sein, auch anderen weiterzuhelfen durch das, was sie sagen und schreiben. So hat es jedenfalls mein Großvater Jesus gehalten. Er hat das Gesetz, die Propheten und die übrigen Schriften unserer Vorfahren eingehend studiert. Nachdem er sich eine gründliche Kenntnis aller dieser Schriften erworben hatte, fühlte er sich gedrängt, ein eigenes Buch zur Förderung von Erziehung und Weisheit zu schreiben. Wer Freude am Lernen hat und sich eingehend mit seinen Ausführungen beschäftigt, wird sein Leben noch besser am Gesetz Gottes ausrichten können und dadurch in echter Bildung Fortschritte machen. Lasst euch deshalb einladen, dieses Buch wohlwollend und aufmerksam zu lesen. Ich bitte auch um Nachsicht, wenn es mir trotz allen Fleißes an einigen Stellen nicht gelungen ist, das Gesagte zureichend wiederzugeben. Was ursprünglich auf Hebräisch geschrieben wurde, hat nicht mehr ganz denselben Sinn, wenn es in eine andere Sprache übersetzt wird. Das gilt übrigens nicht nur für dieses Buch, sondern auch für das Gesetz, die Propheten und die übrigen Schriften. Diese Schriften nehmen sich ganz anders aus, wenn sie in der Originalsprache gelesen werden. Ich selbst kam im 38. Regierungsjahr des Königs Euergetes nach Ägypten, wo ich nun schon längere Zeit lebe. Da ich hier eine ähnlich hohe Bildung vorfand, hielt ich es für nötig, einige Mühe und Anstrengung auf mich zu nehmen und das Buch meines Großvaters ins Griechische zu übersetzen. In der Zwischenzeit habe ich unermüdlich gearbeitet und mein ganzes Wissen aufgewendet, um das Werk zu vollenden und herauszugeben. Es ist all denen gewidmet, die im Ausland wohnen und auch dort lernen wollen, nach dem Gesetz Gottes zu leben.
EINLEITUNG: DER ZUSAMMENHANG VON WEISHEIT UND EHRFURCHT VOR GOTT (Kapitel 1–2)
Vom göttlichen Ursprung der Weisheit
1 Alle Weisheit kommt vom Herrn und bei ihm hat sie ihre Wohnung für alle Zeiten.
2 Wer kann die Regentropfen zählen, wer die Sandkörner am Meeresstrand? Wer zählt die Tage der Ewigkeit?
3 Wer kann messen, wie hoch der Himmel ist, wie weit die Erde, wie tief das Meer?
4 Vor allem anderen hat Gott die Weisheit geschaffen, schon seit Urzeiten gibt es Einsicht und Klugheit.
6 Wem wurde der Ursprung der Weisheit enthüllt, wer hat ihre klugen Pläne durchschaut?
8 Einer allein ist wirklich weise und tief zu verehren: Er sitzt auf dem Thron des Himmels!
9 Der Herr selbst hat die Weisheit geschaffen; er hat sie für gut befunden und nach Maß und Zahl eingeteilt und hat sie ausgegossen über alle seine Werke.
10 Allen Menschen gab er daran Anteil, besonders reichlich denen, die ihn lieben.
Ehrfurcht vor Gott ist die Wurzel der Weisheit
11 Alle, die den Herrn ernst nehmen, kommen zu Ehre und Ruhm, mit Glück und Freude werden sie gekrönt.
12 Die Ehrfurcht vor dem Herrn erquickt das Herz, gibt fröhlichen Sinn und ein langes Leben.
13 Wenn du ihn ehrst, geht es dir am Ende gut und am Tag deines Todes wirst du gepriesen.
14 Den Herrn zu ehren ist der Anfang der Weisheit. Den Menschen, die ihm die Treue halten, ist sie angeboren; im Mutterleib wurde sie zusammen mit ihnen erschaffen.
15 Von jeher wohnt sie bei solchen Menschen, auch bei ihren Kindern und Enkeln wird sie bleiben.
16 Den Herrn ernst zu nehmen bringt Weisheit in Fülle. Sie beglückt die Menschen mit ihren Früchten,
17 sie füllt die Häuser und Vorratskammern mit allem, was man sich wünschen kann.
18 Die Krone der Weisheit ist es, den Herrn zu ehren; wo sie herrscht, blühen Wohlstand und Gesundheit.
19 Einsicht und Erkenntnis gießt sie aus wie Regen; sie mehrt den Ruhm aller, die sie bewahren.
20 Die Wurzel der Weisheit ist Ehrfurcht vor dem Herrn und ihre Zweige sind ein langes Leben.
21 Ehrfurcht vor dem Herrn nimmt die Sünden weg; wer bei ihr bleibt, wendet allen Zorn ab.
Gott ernst nehmen bewirkt Selbstbeherrschung, Demut und Aufrichtigkeit
22 Für unberechtigtes Aufbrausen gibt es keine Entschuldigung; wer sich vom Zorn hinreißen lässt, bringt sich selbst zu Fall.
23 Ein geduldiger Mensch kann warten, bis der rechte Augenblick gekommen ist; später freut er sich darüber.
24 Bis zum richtigen Zeitpunkt behält er seine Gedanken für sich und alle preisen ihn für seine Klugheit.
25 In den Schatzkammern der Weisheit liegen einsichtsreiche Lehren; aber Sünder verabscheuen es, sich nach Gottes Weisungen zu richten.
26 Willst du Weisheit erlangen, so befolge seine Gebote, dann wird er dir Weisheit schenken.
27 Den Herrn ehren und ihm gehorchen, das ist Weisheit und Bildung; über Treue und Demut freut er sich.
28 Sträube dich nicht dagegen, den Herrn ernst zu nehmen! Tritt nicht mit geteiltem Herzen vor ihn!
29 Rede den Leuten nicht nach dem Mund, nimm deine Worte in Acht!
30 Sei nicht überheblich, damit du nicht stürzt und dich selbst in Schande bringst! Denn der Herr wird deine verborgenen Gedanken aufdecken und dich vor der ganzen Gemeinde bloßstellen. So ergeht es dir, wenn du nicht mit Ehrfurcht vor ihn trittst, sondern mit einem Herzen voller Hintergedanken.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart