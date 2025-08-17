Gute Nachricht Bibel

Über Reden und Schweigen zur rechten Zeit

1 Mancher Tadel kommt zur Unzeit; es ist manchmal klüger zu schweigen.

2 Es ist besser, jemand zur Rede zu stellen, als den Ärger in sich aufzustauen.

3 Wer sich zu seiner Tat bekennt, dem bleibt Schaden erspart.

4 Wer mit Gewalt das Recht durchsetzen will, gleicht einem Eunuchen, der darauf brennt, ein Mädchen zu verführen.

5 Manche gelten als weise, weil sie nicht reden; und manche sind allen verhasst, weil sie zu viel reden.

6 Einer schweigt, weil er nichts zu sagen weiß; ein anderer schweigt, weil er die rechte Zeit zum Reden abwarten kann.

7 Ein kluger Mensch schweigt bis zum richtigen Augenblick; ein Prahlhans oder Dummkopf verpasst ihn.

8 Wer zu viel redet, gilt als unausstehlich. Wer Sonderrechte für sich beansprucht, macht sich verhasst.

Widersprüchliches

9 Manchmal hat jemand Glück im Unglück und manchmal wird aus Gewinn Verlust.

10 Das eine Mal machst du ein Geschenk und erreichst damit nichts; das andere Mal bringt es dir das Doppelte ein.

11 Manchmal wird einer gestürzt, weil er zu hoch stand, und manchmal steigt einer aus dem Nichts zu hohen Ehren auf.

12 Manchmal glaubst du, für wenig Geld viel bekommen zu haben, und hast doch siebenmal mehr bezahlt, als es wert war.

13 Ein kluger Mensch weiß sich mit ein paar Worten beliebt zu machen; aber die Liebenswürdigkeiten eines dummen Schwätzers sind vergebliche Liebesmühe.

14 Wenn ein unverständiger Mensch dir etwas schenkt, hast du nichts davon; denn mit einem Auge gibt er und mit vielen Augen wartet er auf die Gegenleistung.

15 Er gibt wenig, aber er schimpft über vieles mit lauter Stimme wie ein Marktschreier. Heute leiht er dir etwas und morgen schon will er es zurückhaben. Solche Leute sind ekelhaft!

16 Und dann sagt solch ein Dummkopf: »Niemand mag mich! Keiner weiß meine Wohltaten zu schätzen! Sie lassen sich von mir füttern und reden schlecht von mir. «

17 Oft und viel wird über ihn gelacht.

Über unpassendes Reden

18 Mit der Zunge ausgleiten ist schlimmer als auf dem Pflaster ausgleiten. Genauso schnell gleiten die Unheilstifter aus und stürzen.

19 Ein Mensch ohne Benehmen gleicht einer schlecht angebrachten Geschichte, wie man sie so oft von unwissenden Leuten hört.

20 Wenn ein Dummkopf ein kluges Wort zitiert, nimmt ihn niemand ernst; denn er gebraucht es nicht im richtigen Zusammenhang.

21 Manche sind zu arm, um zu sündigen; sie können sich mit einem ruhigen Gewissen schlafen legen.

22 Manche richten sich selbst zugrunde, weil sie sich scheuen, einem Dummkopf die Stirn zu bieten.

23 Mancher verspricht einem Freund etwas, weil er nicht Nein sagen will; damit macht er ihn ungewollt zu seinem Feind.

24 Lügen sind hässliche Flecken im Charakterbild eines Menschen; aber die Unverständigen lügen immerzu.

25 Ein Dieb ist nicht so schlimm wie ein Gewohnheitslügner; aber beide laufen ins Verderben.

26 Ein Lügner hat keine Ehre im Leib, seine Schande wird er nicht mehr los.

Weisheit verpflichtet

27 Wer seine Worte klug gebraucht, kommt im Leben voran; ein verständiger Mensch gewinnt die Gunst seiner Vorgesetzten.

28 Wer seinen Acker bebaut, kann hinterher viel Getreide anhäufen; und wer die Gunst der Mächtigen hat, kann viel Unrecht abbauen.

29 Geschenke und Bestechungen können sogar Weise blind machen; wie ein Maulkorb verhindern sie den Tadel.

30 Weisheit, die du für dich behältst, ist wie ein vergrabener Schatz – beide sind nutzlos.

31 Jemand, der seine Dummheit versteckt, handelt besser als jemand, der seine Weisheit versteckt.

