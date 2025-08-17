Gute Nachricht Bibel

1 Wer eine gute Frau hat, ist ein glücklicher Mann; er lebt doppelt so lange.

2 Eine tüchtige Frau macht ihrem Mann Freude; er wird seine Lebensjahre in Frieden vollenden.

3 Eine gute Frau ist ein großes Geschenk; der Herr gibt sie denen, die ihn ernst nehmen.

4 Gleichgültig, ob ein solcher Mann reich oder arm ist, er ist zufrieden und sein Gesicht ist immer fröhlich.

5 Drei Dinge machen mich unruhig, aber vor dem vierten habe ich schreckliche Angst: übler Klatsch in der Stadt, zusammengelaufene Volksmassen und Verleumdung – sie alle sind schlimmer als der Tod.

6 Aber am meisten Kummer und Verdruss macht eine Frau, die auf eine andere eifersüchtig ist. Bei allen diesen Übeln ist die Zunge beteiligt und richtet Unheil an.

7 Eine böse Frau ist wie ein hin und her zerrendes Ochsengespann; wer sie halten will, gleicht einem, der einen Skorpion in die Hand nimmt.

8 Eine trunksüchtige Frau ist ein großes Ärgernis; sie kann ihre Schamlosigkeit nicht verbergen.

9 Eine zuchtlose Frau erkennt man an ihrem herausfordernden Blick, ihr Augenaufschlag verrät sie.

10 Auf eine hemmungslose Tochter musst du scharf aufpassen; sie nutzt jeden unbewachten Augenblick aus.

11 Achte genau auf ihren schamlosen Blick und wundere dich nicht, wenn sie dich hintergeht.

12 So wie ein durstiger Wanderer jedes Wasser trinkt, das er findet, wird sie sich vor jedem Pflock niedersetzen und für jeden Pfeil den Köcher öffnen.

13 Eine anmutige, liebenswürdige Frau entzückt ihren Mann; ihre Tüchtigkeit erhält ihn gesund und stark.

14 Eine Frau, die schweigen kann, ist ein Gottesgeschenk und eine mit guter Erziehung ist unbezahlbar.

15 Es gibt nichts Schöneres als eine Frau mit Schamgefühl; eine, die sich selbst in der Gewalt hat, ist von unschätzbarem Wert.

16 Die Schönheit einer guten Frau in einem sauberen, schmucken Heim ist wie die Sonne, die an Gottes Himmel strahlt.

17 Wie eine helle Lampe auf dem heiligen Leuchter, so erscheint ihr schönes Gesicht auf einem wohlgeformten Körper.

18 Wie goldene Säulen auf silbernen Sockeln, so sind ihre schlanken Beine auf kräftigen Füßen.

Drei empörende Dinge

28 Zwei Dinge machen mich traurig, aber das dritte bringt mich in Wut: wenn ein Soldat nicht einmal das Nötigste zum Leben bekommt, wenn kluge Leute wie Dreck behandelt werden und wenn sich einer vom Recht zum Unrecht wendet. Der Herr wird ihn mit dem Tod bestrafen!

Über den Betrug beim Handel

29 Einem Händler wird es kaum gelingen, sich von Verfehlungen freizuhalten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart