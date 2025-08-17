Gute Nachricht Bibel

WEISHEITLICHE LEHREN UND LEBENSREGELN (Kapitel 3–43)

Über das Verhalten gegenüber den Eltern

1 Ihr Kinder, hört auf mich, euren Vater! Folgt meinem Rat, dann geht es euch gut.

2 Denn der Herr will, dass der Vater von den Kindern geehrt und das Recht der Mutter von den Söhnen geachtet wird.

3 Wenn du deinen Vater ehrst, gleichst du damit manchen Fehler aus;

4 und wenn du deine Mutter achtest, kommst du zu Ansehen und Wohlstand.

5 Wer seinen Vater ehrt, wird an den eigenen Kindern Freude erleben und seine Gebete werden erhört.

6 Wer seinen Vater achtet, wird lange leben; und wer dem Herrn gehorcht, macht das Herz seiner Mutter ruhig.

7 Wenn du den Herrn ernst nimmst, ehrst du deinen Vater und du wirst deinen Eltern dienen wie ein Sklave seiner Herrschaft.

8 Mach deinem Vater Ehre mit allem, was du sagst und tust, damit sein Segen auf dich kommt.

9 Vergiss nicht: Der Segen der Eltern festigt die Häuser der Kinder, aber ihr Fluch reißt die Mauern nieder bis auf den Grund.

10 Suche nie auf Kosten deines Vaters berühmt zu werden; denn die Herabsetzung deines Vaters ist keine Ehre für dich.

11 Dein eigener Ruhm hängt von der Ehre deines Vaters ab. Und wenn eine Mutter nicht geehrt wird, ist das eine Schande für ihre Kinder.

12 Mein Sohn, sorge für deinen Vater, wenn er alt geworden ist; mach ihm keinen Kummer, solange er lebt!

13 Sei nachsichtig mit ihm, wenn sein Verstand abnimmt; sieh nicht auf ihn herab, weil du noch stark und kräftig bist!

14 Der Herr wird es dir nicht vergessen, wenn du mit deinem Vater barmherzig bist; er wird es dir als Sühne für viele Verfehlungen anrechnen.

15 Er wird es dir zugutehalten, wenn du in Bedrängnis kommst; und deine Schuld wird wegschmelzen wie Eis an der Sonne.

16 Wer aber seinen Vater im Stich lässt, ist genauso schlimm wie einer, der Gott lästert. Und wer seine Mutter kränkt, über den kommt der Fluch des Herrn.

Über die Bescheidenheit

17 Mein Sohn, sei bescheiden bei allem, was du tust; dann wird man dich mehr lieben als einen, der Geschenke macht.

18 Sei umso bescheidener, je angesehener du bist; damit erwirbst du dir die Gunst des Herrn.

19 Viele sind einflussreich und berühmt, aber nur den Bescheidenen vertraut Gott seine Geheimnisse an.

20 Die Macht des Herrn ist gewaltig, er wird von denen geehrt, die sich vor ihm beugen.

21 Versuche nicht, hinter Dinge zu kommen, die deinen Verstand übersteigen; befasse dich nicht mit Fragen, die dein Wissen überfordern!

22 Denk nach über das, was dir aufgetragen ist! Was Gott dir verborgen hat, das brauchst du nicht zu wissen!

23 Beschäftige dich nicht vorwitzig mit Dingen, die über deine täglichen Aufgaben hinausgehen! Schon was dir bisher gezeigt worden ist, übersteigt das Fassungsvermögen des menschlichen Verstandes.

24 Viele haben sich in ihren eigenen Gedankengängen verirrt; ihr Wahnwitz hat ihr Denken durcheinandergebracht.

Über Starrsinn und Hochmut

26 Ein Mensch, der starrsinnig ist, nimmt ein böses Ende; und wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.

27 Mit Starrsinn schaffst du dir selbst viel Ärger, und wer sich mit der Sünde einlässt, häuft Schuld auf Schuld.

28 Nichts, was einem hochmütigen Menschen zustößt, kann ihn bessern; sein Hochmut ist ein Unkraut mit tiefen Wurzeln.

29 Wer verständig ist, lernt aus Sprichwörtern und Beispielen, und über ein aufmerksames Ohr freuen sich weise Lehrer.

Über das Verhalten gegenüber den Armen

30 Wie Wasser loderndes Feuer löscht, so löschen milde Gaben manche Verfehlung aus.

31 Wenn du anderen hilfst, sorgst du für deine Zukunft: Gerätst du selbst in Not, wird dir geholfen.

