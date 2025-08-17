Gute Nachricht Bibel

Josua und Kaleb

1 Josua, der Sohn Nuns, war ein tüchtiger Kriegsmann. Er war Moses Nachfolger in der Aufgabe, prophetische Weisungen zu geben. Er machte seinen Namen wahr und wurde der große Retter des Volkes, das der Herr sich erwählt hatte. Er besiegte die Feinde, die sich ihm entgegenstellten, und brachte die Israeliten in den Besitz des Landes.

2 Wie gewaltig war er, wenn seine Hand das Schwert hochreckte, um die feindlichen Städte anzugreifen!

3 Keiner vor ihm war so unbesiegbar, denn er führte die Kriege des Herrn.

4 Er war es auch, auf dessen Befehl die Sonne stillstand und der Tag so lang wurde wie sonst zwei.

5 Als die Feinde ihn von allen Seiten bedrängten, betete er zu Gott, dem Höchsten, und der mächtige Herr antwortete mit einem Hagelsturm von ungeheurer Wucht.

6 Den ließ er auf das feindliche Heer los und vernichtete es, als es die Steige von Bet-Horon hinabfloh. Die Völker sollten erkennen, über welche Waffen Josua verfügte und dass ihr Krieg sich gegen den Herrn selbst richtete. Josua hielt immer dem Herrn die Treue.

7 Schon zur Zeit Moses tat er das und mit ihm Kaleb, der Sohn Jefunnes: Sie traten der ganzen Volksversammlung entgegen, hielten sie vom Ungehorsam zurück und brachten die aufrührerischen Anklagen zum Schweigen.

8 Darum blieben die beiden am Leben, als Einzige von 600000 Israeliten, die den Zug durch die Wüste angetreten hatten. Nur sie durften das Land betreten, das von Milch und Honig überfließt.

9 Der Herr verlieh Kaleb große Kraft; noch in hohem Alter war er stark genug, das Hügelland als Erbbesitz für sich und seine Nachkommen zu erobern.

10 An ihm sollten alle Israeliten erkennen, wie gut es ist, dem Herrn zu gehorchen.

Die Richter

11 Auch die Richter wären zu nennen, jeder mit dem Ruhm, den er erlangt hat. Sie haben sich nicht vom Herrn abgewandt und sind nicht dem Götzendienst verfallen. Wir wollen ihr Andenken in Ehren halten!

12 Könnten doch ihre Gebeine aus dem Grab wieder aufstehen! Könnte doch ihr Ruhm in ihren Nachkommen zu neuem Leben erwachen!

Samuel

13 Samuel wurde von Gott, seinem Herrn, geliebt. Als Prophet des Herrn richtete er das Königtum ein und salbte Männer zu Herrschern über sein Volk.

14 Nach dem Gesetz sorgte er in der Volksversammlung für das Recht und so beschützte der Herr die Nachkommen Jakobs.

15 Durch seine Treue erwies er sich als wahrer Prophet; und an seinen Weisungen erkannte man ihn als zuverlässigen Seher.

16 Als die Feinde ihn von allen Seiten bedrängten, betete er zu seinem mächtigen Herrn und brachte ihm ein junges Lamm als Opfer.

17 Der Herr antwortete vom Himmel mit lautem Donnergrollen

18 und vernichtete die Anführer der Feinde und alle Fürsten der Philister.

19 Bevor Samuel sich zur letzten Ruhe niederlegte, bezeugte er vor dem Herrn und dem König: »Niemals habe ich etwas genommen, das einem anderen gehörte, nicht einmal ein Paar Sandalen. « Und niemand widersprach ihm.

20 Selbst noch nach seinem Tod sagte er dem König voraus, was für ein Ende er nehmen würde. Aus dem Innern der Erde sprach er als Prophet, um die Verfehlung des Volkes auszulöschen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart