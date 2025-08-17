Gute Nachricht Bibel

Joschija

1 Die Erinnerung an Joschija ist wie der Duft einer Weihrauchmischung, die von Kennern zubereitet wurde. Von ihm zu reden ist für jeden Mund süß wie Honig, für jedes Ohr wie Musik bei einem Festmahl mit gutem Wein.

2 Er folgte dem richtigen Weg, als er das Volk zur Umkehr bewegte und dem abscheulichen Götzendienst ein Ende machte.

3 Mit ganzem Herzen wandte er sich dem Herrn zu und festigte die Treue zu Gott in jener Zeit des Unrechts.

Jeremia

4 Außer David, Hiskija und Joschija sündigten alle Könige unausgesetzt. Sie hielten sich nicht an das Gesetz, das Gott, der Höchste, uns gegeben hat. Die Könige von Juda sind untergegangen;

5 sie mussten ihre Macht und ihre Ehre Fremden überlassen.

6 Diese zerstörten die erwählte Stadt und ihr Heiligtum durch Feuer und machten ihre Straßen menschenleer. So hatte es Jeremia vorausgesagt,

7 den die eigenen Leute misshandelten. Dabei hatte Gott ihn doch schon im Mutterleib zum Propheten erwählt und ihm den Auftrag gegeben, auszureißen und zu vernichten, aber auch aufzubauen und anzupflanzen.

Ezechiël

8 Ezechiël schaute in einer Vision die Herrlichkeit Gottes auf dem Wagen mit den Kerubim.

9 Er sprach auch von dem Unwetter, das die Feinde vernichten wird, und tat Gutes für alle, die auf dem rechten Weg blieben.

Die Zwölf Propheten

10 Könnten doch die Gebeine der Zwölf Propheten aus dem Grab wieder aufstehen! Denn sie gaben den Nachkommen Jakobs neuen Mut und retteten sie mit ihrer unerschütterlichen Hoffnung.

Serubbabel und Jeschua

11 Wie können wir Serubbabel gebührend preisen, ihn, der wie ein Siegelring an Gottes rechter Hand war,

12 und mit ihm Jeschua, den Sohn Jozadaks? Sie bauten damals den Tempel wieder auf, das Heiligtum des Herrn, das zu bleibendem Ruhm bestimmt ist.

Nehemia

13 Nehemia – auch sein Andenken sei in Ehren gehalten! Er richtete unsere zerfallenen Stadtmauern wieder auf, stellte die Tore und Riegel wieder her und baute unsere Häuser wieder auf.

Die unvergleichlich Großen am Anfang

14 Unter allen Menschen, die auf der Erde gelebt haben, ist keiner mit Henoch zu vergleichen; denn er wurde von der Erde entrückt.

15 Keiner wurde geboren, der Josef gleicht, dem Oberhaupt seiner Brüder und Helfer seines Volkes. Seinen Gebeinen wurde hohe Achtung erwiesen.

16 Auch Sem und Set waren berühmt unter den Menschen; doch über allen Lebewesen in der Schöpfung steht Adam.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart