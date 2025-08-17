Gute Nachricht Bibel

Klugheit und Vorsicht beim Umgang mit Menschen

1 Fordere keinen Mächtigen heraus; du könntest in seine Gewalt geraten!

2 Streite dich nicht mit einem Reichen; er könnte andere mit seinem Geld bestechen, gegen dich auszusagen. Geld hat schon viele vom rechten Weg abgebracht, sogar den Charakter von Königen hat es verdorben.

3 Führe kein Wortgefecht mit einem Schwätzer; du würdest nur Öl in sein Feuer gießen!

4 Scherze nicht mit einem Grobian; sonst beleidigt er noch deine Vorfahren.

5 Mach deinem Mitmenschen keine Vorhaltungen, wenn er sich bereits von seinen Verfehlungen abkehrt. Vergiss nicht, dass wir alle schuldig sind!

6 Verachte niemand, weil er altersschwach ist; auch einige von uns kommen noch so weit!

7 Freu dich nicht über den Tod eines Mitmenschen; erinnere dich, dass wir alle sterben müssen!

8 Lass nicht außer Acht, was weise Menschen gesagt haben, sondern beschäftige dich eingehend mit ihren Lehren! Dadurch kannst du dich bilden und lernst, was du für den Dienst hoher Herrschaften brauchst.

9 Hör gut zu, wenn die Alten erzählen; auch sie haben es von ihren Vätern gehört. Durch sie gewinnst du Einsicht und lernst, wie du antworten musst, wenn es darauf ankommt.

10 Sei vorsichtig mit gewissenlosen Menschen! Blase nicht ihr Feuer an, du wirst sonst selber darin verbrennen.

11 Lass dich von einem frechen Spötter nicht herausfordern; sonst dreht er dir aus deinen eigenen Worten einen Strick!

12 Leihe keinem etwas, der mächtiger ist als du; sonst kannst du es gleich abschreiben.

13 Leiste keine Bürgschaft, die dein Vermögen übersteigt; sonst kannst du dich darauf einrichten, dass du sie einlösen musst!

14 Prozessiere nicht gegen einen Richter; wegen seiner Stellung würde er auf jeden Fall recht bekommen.

15 Geh nicht zusammen mit einem Waghals auf Reisen! Weil er immer seinen Kopf durchsetzen muss, bringt er dich von einer Schwierigkeit in die andere; und wegen seiner Verrücktheit kommst du schließlich mit ihm um.

16 Lass dich nicht auf einen Streit mit einem Jähzornigen ein, geh auch nicht mit ihm irgendwohin, wo ihr allein seid! Im Jähzorn ist er sogar zum Totschlag fähig und wenn keine Hilfe in der Nähe ist, bringt er dich um.

17 Führe kein vertrauliches Gespräch mit einem Dummkopf; denn was du ihm sagst, kann er nicht für sich behalten.

18 In Gegenwart eines Fremden tu nichts, was er nicht sehen soll! Du weißt ja nicht, ob er es gegen dich verwendet.

19 Schütte nicht jedem dein Herz aus; es würde dir wenig Freude einbringen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart