1. Timotheus 1

Lutherbibel

2 an Timotheus, mein rechtes Kind im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und unserm Herrn Christus Jesus!

3 Wie habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Makedonien zog, damit du einigen gebietest, dass sie nicht anders lehren,

7 wollen das Gesetz lehren und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten.