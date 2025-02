Lutherbibel

Gottes unabwendbares Gericht über Israels Nachbarn und über sein eigenes Volk

1 Dies ist’s, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, gesehen hat über Israel zur Zeit Usijas, des Königs von Juda, und Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben.

2 Und er sprach: Der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird.

Drohung gegen die Nachbarvölker

3 So spricht der Herr: Um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Damaskus will ich es nicht zurücknehmen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben;

4 sondern ich will Feuer schicken in das Haus Hasaëls, das soll die Paläste Ben-Hadads verzehren.

5 Und ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen und den, der auf dem Thron sitzt, aus Bikat-Awen ausrotten, und den, der das Zepter hält, aus Bet-Eden, und das Volk von Aram soll nach Kir weggeführt werden, spricht der Herr.

6 So spricht der Herr: Um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Gaza will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edom ausgeliefert haben;

7 sondern ich will Feuer in die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren.

8 Und ich will die Einwohner aus Aschdod und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon ausrotten und meine Hand gegen Ekron wenden, und es soll umkommen, was von den Philistern noch übrig ist, spricht Gott der Herr.

9 So spricht der Herr: Um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Tyrus will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben;

10 sondern ich will Feuer in die Mauern von Tyrus schicken, das soll seine Paläste verzehren.

11 So spricht der Herr: Um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Edom will ich es nicht zurücknehmen, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort wüteten in ihrem Zorn und an ihrem Grimm ewig festhielten;

12 sondern ich will Feuer schicken nach Teman, das soll die Paläste von Bozra verzehren.

13 So spricht der Herr: Um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Ammon will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern;

14 sondern ich will Feuer anzünden in den Mauern Rabbas, das soll seine Paläste verzehren, wenn man das Kriegsgeschrei erhebt am Tage der Schlacht, wenn das Wetter kommt am Tage des Sturms.

15 Da wird dann ihr König samt seinen Oberen gefangen weggeführt werden, spricht der Herr.

