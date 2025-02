Lutherbibel

1 Als nun die Leute in den Zelten das hörten, gerieten sie darüber ganz außer sich

2 und wurden von Furcht und Zittern befallen, sodass es keinen mehr bei dem anderen hielt. Alle liefen sie auseinander und suchten ihr Heil in der Flucht auf allen Wegen in der Ebene und im Gebirge.

4 Und Usija sandte Boten nach Betomestajim und Choba und Kola und in das ganze Gebiet Israels, die von den Ereignissen berichteten, damit sich alle auf die Feinde stürzen und sie vollständig aufreiben sollten.

5 Als die Israeliten das hörten, fielen sie einmütig über die Feinde her und schlugen sie bis nach Choba. Ihnen schlossen sich die aus Jerusalem und dem Gebirge an, denn es war ihnen berichtet worden, was sich im Lager der Feinde ereignet hatte. Die aus Gilead und Galiläa schnitten ihnen den Weg ab und fügten ihnen schwere Verluste zu, bis sie über das Gebiet von Damaskus hinaus geflohen waren.