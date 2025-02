Maleachi 1

Lutherbibel

1 Dies ist die Last, die der Herr ankündigt über Israel durch Maleachi.

4 Und wenn Edom spricht: Wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen!, so spricht der Herr Zebaoth: Werden sie bauen, so will ich abbrechen, und man wird sie nennen »Land des Frevels« und »Das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt«.