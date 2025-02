Lutherbibel

1 Dies ist die Last für Ninive, das Buch der Weissagung Nahums aus Elkosch.

2 Der Herr ist ein eifernder Gott und ein Rächer, ja, ein Rächer ist der Herr und zornig. Der Herr ist ein Rächer an seinen Widersachern; er vergisst es seinen Feinden nicht.

3 Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, doch ungestraft lässt er niemanden. Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist; Wolken sind der Staub unter seinen Füßen.

4 Er schilt das Meer und macht es trocken; alle Wasser lässt er versiegen. Baschan und Karmel verschmachten, und was auf dem Berge Libanon blüht, verwelkt.

7 Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen.

9 Was wollt ihr ersinnen wider den Herrn ? Er führt doch das Ende herbei. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen.

10 Denn wenn sie auch sind wie die Dornen, die noch ineinanderwachsen und im besten Saft sind, so sollen sie doch ganz verbrannt werden wie dürres Stroh.

12 So spricht der Herr: Sie mögen kommen so gerüstet und mächtig, wie sie wollen, sie sollen doch umgehauen werden und dahinfahren. Ich habe dich gedemütigt, aber ich will dich nicht wiederum demütigen.