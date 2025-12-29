1. Chronik 1

Schöningh’sche Bibel

Das erste Buch der Chronik

Geschlechtsregister

Die Urväter

4 Noach, Sem, Ham und Jafet.

Die Nachkommen Jafets

5 Die Söhne Jafets waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras.

6 Die Söhne Gomers waren: Aschkenas, Rifat und Togarma.

7 Die Söhne Jawans waren: Elischa, Tarschisch, die Kittäer und die Rodaniter.

Die Nachkommen Hams

8 Die Söhne Hams waren: Kusch, Ägypten, Put und Kanaan.

9 Die Söhne des Kusch waren: Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha; und die Söhne Ragmas waren: Saba und Dedan.

10 Kusch war der Vater von Nimrod. Dieser war der erste Machthaber auf Erden.

11 Ägypten war der Vater der Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naftuhiter,

12 Patrositer und Kasluhiter, von denen die Philister abstammen, ferner die Kaftoriter.

13 Von Kanaan stammen ab: Sidon, sein Erstgeborener, und Het,

14 ferner die Jebusiter, die Amoriter, die Girgaschiter,

15 die Hiwiter, die Arkiter, die Siniter,

16 die Arwaditer, die Zemariter und die Hamatiter.

Die Nachkommen Sems

17 Die Söhne Sems waren: Elam, Assur, Arpachschad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter und Meschech.

18 Arpachschad war der Vater von Schelach und Schelach der Vater des Eber.

19 Dem Eber wurden zwei Söhne geboren, der eine hieß Peleg (Teilung) , denn zu seiner Zeit teilte sich die Menschheit, sein Bruder hieß Joktan.

20 Von Joktan stammen Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach,

23 Ofir, Hawila und Jobab. Alle diese sind Söhne Joktans.

Die Verheißungslinie

24 Sem Arpachschad, Schelach,

27 Abram, das ist Abraham.

Von Abraham bis Jakob

Die Söhne Abrahams, Ismaels und der Ketura

28 Die Söhne Abrahams sind Isaak und Ismael.

29 Ihr Stammbaum ist folgender: Der Erstgeborene Ismaels war Nebajot; ferner Kedar, Abdeël, Mibsam,

31 Jetur, Nafisch und Kedma. Dies sind die Söhne Ismaels.

32 Die Söhne der Ketura, der Nebenfrau Abrahams: Sie gebar Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak und Schuach. Die Söhne Jokschans waren Saba und Dedan.

33 Die Söhne Midians waren: Efa, Efer, Henoch, Abida und Eldaga. Alle diese sind Nachkommen der Ketura.

Die Nachkommen Esaus

34 Abraham war der Vater Isaaks. Die Söhne Isaaks sind Esau und Israel.

35 Die Söhne Esaus sind Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach.

36 Die Söhne des Elifas waren: Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenas, Timna und Amalek.

37 Die Söhne Reguëls waren Nahat, Serach, Schamma und Misa.

38 Die Söhne Seïrs waren Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan.

39 Die Söhne Lotans waren Hori und Hemam. Die Schwester Lotans war Timna.

40 Die Söhne Schobals waren Alwan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam. Die Söhne Zibons waren Aja und Ana.

41 Der Sohn Anas war Dischon. Die Söhne Dischons waren Hemdan, Eschban, Jitran und Keran.

42 Die Söhne Ezers waren Bilhan, Saawan und Akan. Die Söhne Dischans waren Uz und Aran.

43 Die Könige, die im Land Edom regierten, bevor ein König der Israeliten herrschte, waren: Bela, der Sohn Beors; seine Residenzstadt hieß Dinhaba.

44 Als Bela starb, wurde König an seiner Statt Jobab, der Sohn Serachs, aus Bozra.

45 Als Jobab starb, wurde König an seiner Statt Huscham aus dem Land der Temaniter.

46 Als Huscham starb, wurde Hadad, der Sohn Bedads, König an seiner Statt. Er schlug Midian auf der Hochebene von Moab; seine Residenzstadt hieß Awit.

47 Als Hadad starb, wurde König an seiner Statt Samla aus Masreka.

48 Als Samla starb, wurde König an seiner Statt Schaul aus Rehobot am Strom (Eufrat).

49 Als Schaul starb, wurde König an seiner Statt Baal-Hanan, der Sohn Achbors.

50 Als Baal-Hanan starb, wurde König an seiner Statt Hadad; seine Residenzstadt hieß Pagu; seine Frau hieß Mehetabel; sie war die Tochter Matreds und die Enkelin Me-Sahabs.

51 Als Hadad starb, regierten Gaufürsten in Edom: Gaufürst Timna, Gaufürst Alwa, Gaufürst Jetet,

52 Gaufürst Oholibama, Gaufürst Ela, Gaufürst Pinon,

53 Gaufürst Kenas, Gaufürst Teman, Gaufürst Mibzar,

54 Gaufürst Magdiël, Gaufürst Iram. Das waren die Gaufürsten von Edom.

