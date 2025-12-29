1. Chronik 10

Schöningh’sche Bibel

Die Geschichte Davids

Sauls Niederlage und Tod

1 Zwischen den Israeliten und Philistern war es zur Schlacht gekommen. Die Männer Israels aber flohen vor den Philistern und lagen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa.

2 Die Philister setzten Saul und seinen Söhnen nach. Dabei erschlugen die Philister Sauls Söhne Jonatan, Abinadab und Malkischua.

3 Auch für Saul wurde der Kampf sehr schwer. Schließlich trafen ihn die Bogenschützen, und er wurde von den Schützen verwundet.

4 Da befahl Saul seinem Waffenträger: „Zücke dein Schwert und durchbohre mich, damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und ihren Mutwillen mit mir treiben!“ Doch sein Waffenträger weigerte sich, weil er sich zu sehr fürchtete. So nahm denn Saul selbst das Schwert und stürzte sich hinein.

5 Als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb.

6 So fand Saul mit seinen drei Söhnen den Tod. Sein ganzes Haus starb so zugleich.

7 Als aber die Männer Israels, die in der Ebene wohnten, sahen, dass jene geflohen und Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und ergriffen die Flucht. Nun kamen die Philister und ließen sich darin nieder.

Schändung und Bestattung des Leichnams

8 Am anderen Morgen kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern. Als sie Saul und seine drei Söhne auf dem Gebirge Gilboa liegend fanden,

9 raubten sie ihn aus und nahmen seinen Kopf und seine Rüstung mit. Dann sandten sie im Philisterland umher, um ihren Götzen und dem Volk die Siegesbotschaft zu verkünden.

10 Seine Rüstung legten sie im Tempel ihres Gottes nieder, und seinen Kopf nagelten sie an den Tempel Dagons.

11 Als aber die ganze Einwohnerschaft von Jabesch-Gilead erfuhr, was die Philister Saul angetan hatten,

12 machten sich alle wehrhaften Männer auf und holten die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne. Sie brachten sie nach Jabesch, begruben ihre Gebeine unter der Terebinthe zu Jabesch und fasteten sieben Tage.

Sauls Schuld

13 So starb Saul, um der Vergehen willen, deren er sich gegen den Herrn schuldig gemacht hatte, weil er das Gebot des Herrn nicht beachtet, und auch um Auskunft zu erhalten den Geist eines Toten befragt hatte,

14 anstatt den Herrn anzugehen. Darum ließ dieser ihn sterben und übertrug sein Königtum David, dem Sohn Isais.

© Christoph Wollek