1. Chronik 11

Schöningh’sche Bibel

Abischai und Benaja, die Helden zweiten Ranges

Sicherung und Festigung der Herrschaft

David wird König von Israel

1 Alle Israeliten versammelten sich bei David in Hebron und sagten: „Siehe, wir sind dein Fleisch und Bein.

2 Schon früher, als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld und wieder heimwärts führte. Dir hat der Herr, dein Gott, verheißen: Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst über mein Volk Israel sein!“

3 Als sich so alle Ältesten der Israeliten beim König in Hebron eingefunden hatten, schloß David mit ihnen zu Hebron vor dem Herrn einen Bund. Dann salbten sie David zum König über Israel gemäß der Weisung des Herrn, die durch Samuel ergangen war.

Die Eroberung Jerusalems

4 Eines Tages zog David mit ganz Israel nach Jerusalem, das ist Jebus. Dort waren die Jebusiter ansässig.

5 Die Bewohner von Jebus sagten zu David: „Hier wirst du nicht hereinkommen.“ Doch David eroberte die Burg Zion, das ist die spätere Davidsstadt.

6 Damals sagte David: „Wer die Jebusiter zuerst schlägt, soll oberster Heerführer sein.“ Joab, der Sohn der Zeruja, stieg zuerst hinauf und wurde oberster Führer.

7 David nahm in der Burg Wohnung. Darum nannten man sie Davidsstadt.

8 Er baute vom Millo an bis zur Ringmauer die Stadt ringsum wieder auf. Joab stellte die übrige Stadt wieder her.

9 Immer mehr nahm Davids Macht zu, weil der Herr der Heerscharen mit ihm war.

Davids Helden

Die drei Helden ersten Ranges

10 Folgendes sind die vornehmsten Helden Davids, die treu zu ihm hielten während seines Königtums über Israel und ihm halfen, König zu sein nach der Verheißung des Herrn an Israel.

11 Folgendes ist das Verzeichnis der Helden Davids: Jaschobam, der Sohn Hachmonis, das Haupt der Drei. Er schwang seinen Speer über dreihundert und erschlug sie auf einmal.

12 Nach ihm kam unter den drei Helden der Ahoachiter Eleasar, der Sohn Dodos.

13 Er war mit David in Pas-Dammim, während die Philister sich dort zur Schlacht sammelten. Dort war ein Stück Land mit Gerste. Als aber die Leute vor den Philistern flohen,

14 traten sie mitten auf das Feld, behaupteten es und schlugen die Philister. So verlieh ihnen der Herr einen großen Sieg.

Das Wagnis der drei Helden

15 Einst zogen die drei Vornehmsten von den Dreißig hinab zu David nach dem Felsennest, in die Höhle Adullam, als das Heer der Philister in der Rafaïter-Ebene lagerte.

16 David befand sich gerade in der Bergfeste. In Betlehem aber lag damals ein Philisterposten.

17 Als nun David den Wunsch aussprach: „Wer besorgt mit Trinkwasser aus dem Brunnen am Tor von Betlehem?“,

18 schlugen sich die drei Helden durch das Lager der Philister hindurch, schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor von Betlehem und brachten es David. Aber der wollte es nicht trinken, sondern goß es dem Herrn zu Ehren aus

19 mit den Worten: „Der Herr behüte mich davor, so etwas zu tun. Ich sollte das Blut dieser Männer trinken, die unter Lebensgefahr dorthin gedrungen sind? Denn mit Einsatz ihres Lebens haben sie es geholt.“ Darum wollte er es nicht trinken. Solches vollbrachten die drei Helden.

20 Abischai, der Bruder Joabs, war das Haupt der Dreißig. Er schwang seinen Speer über dreihundert, die er erschlagen. Er war bei den Drei angesehen.

21 Da er unter den Dreißig sich auszeichnete, wurde er ihr Anführer, aber an die Drei reichte er nicht heran.

22 Benaja, der Sohn Jojadas, ein tapferer Mann, groß an Taten, stammte aus Kabzeel, Er erschlug die beiden Söhne Ariëls aus Moab. Auch tötete er unten bei einem Brunnen einen Löwen, als Schnee gefallen war.

23 Er streckte auch einen Ägypter nieder, einen Riesen von fünf Ellen Länge. Obwohl der Ägypter einen Speer in der Hand hatte, so dick wie ein Weberbaum, ging er mit einem Stock auf ihn zu, riß dem Ägypter den Speer aus der Hand und tötete ihn mit dessen eigenem Speer.

24 Solches tat Benaja, der Sohn Jojadas. Bei den drei Helden besaß er hohes Ansehen.

25 Er war berühmter als die Dreißig, aber an die Drei reichte er nicht heran. David stellte ihn an die Spitze der Leibwache.

Die Helden dritten Ranges

26 Tapfere Helden waren: Joabs Bruder Asaël, Elhanan aus Betlehem, der Sohn Dodos,

27 Schammot aus Harod, Helez aus Bet-Pelet,

28 Ira aus Tekoa, der Sohn des Ikkesch, Abiëser aus Anatot,

29 Sibbechai aus Huscha, Ilai der Ahoachiter,

30 Mahrai aus Netofa, Heled aus Netofa, der Sohn Baanas,

31 Ittai aus Gibea in Benjamin, der Sohn Ribais, Benaja aus Piraton,

32 Hiddai aus Nahale-Gaasch, Abiël aus Bet-Araba,

33 Asmawet aus Bahurim, Eljachba aus Schaalbim,

34 Jaschen, der Guniter, Jonatan aus Harar, der Sohn Schages,

35 Ahiam aus Harar, der Sohn Sachars, Elifal, der Sohn Urs,

36 Hefer aus Mechera, Ahija aus Gilo,

37 Hezro aus Karmel, Naarai, der Sohn Esbais,

38 Joël, der Bruder Natans, Mibhar, der Sohn Hagris,

39 Zelek, der Ammoniter, Nachrai aus Beerot, der Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja,

40 Ira aus Jattir, Gareb aus Jattir,

41 Urija, der Hetiter, Sabad, der Sohn Achlais,

42 Adina, der Sohn Schisas aus dem Stamm Ruben, Haupt der Rubeniter und Anführer von dreißig Mann,

43 Hanan, der Sohn Maachas, Joschafat aus Meten,

44 Usija aus Aschtarot, Schama und Jëiël, die Söhne Hotams, aus Aroër,

45 Jediaël, der Sohn Schimris, und sein Bruder Joha aus Tiz,

46 Eliël aus Mahanajim, Jeribai und Joschawja, die Söhne Elnaams, Jitma, der Moabiter,

47 Eliël, Obed und Jaasiël aus Zoba.

