1. Chronik 12

Schöningh’sche Bibel

Die ersten Anhänger Davids

1 Die Folgenden kamen zu David nach Ziklag, als er noch vor Saul, dem Sohn des Kisch, auf der Flucht war. Auch sie gehörten zu den Helden, die im Kampf halfen,

2 mit Bogen bewaffnet, geübt, mit der Rechten und Linken Steine zu schleudern und mit dem Bogen Pfeile abzuschießen. Von den Stammesgenossen Sauls, von Benjamin, kamen:

3 Ahiëser, ihr Anführer, ferner Joasch, der Sohn Schemaas, aus Gibea, Jesiël und Pelet, die Söhne Asmawets, Beracha und Jehu aus Anatot,

4 Jischmaja aus Gibeon, ein Held unter den Dreißig und ihr Anführer,

5 Jirmeja, Jahasiël, Johanan und Josabad aus Gedera,

6 Elusai, Jerimot, Bealja, Schemarja und Schefatja aus Haruf,

7 Elkana, Jischija, Asarel, Joëser und Jaschobam, die Korachiter,

8 Joëla und Sebadja, die Söhne Jerohams, aus Gedor.

9 Auch von den Gaditern gingen tapfere Männer zu David auf die Festung in der Wüste über, kampfgeübte Krieger, die Schild und Lanze führten, anzusehen wie Löwen und schnellfüßig wie Gazellen auf den Bergen:

10 Der Oberste war Eser, der zweite Obadja, der dritte Eliab,

11 der vierte Mischmanna, der fünfte Jirmeja,

12 der sechste Attai, der siebte Eliël,

13 der achte Johanan, der neunte Elsabad,

14 der zehnte Jirmeja, der elfte Machbannai.

15 Diese waren von den Gaditern gekommen. Sie waren Hauptleute im Heer. Der kleinste von ihnen nahm es mit hundert, der stärkste mit tausend auf.

16 Sie waren es, die im ersten Monat den Jordan, als er über alle seine Ufer ging, überschritten und alle Bewohner der Täler im Osten wie im Westen in die Flucht jagten.

17 Es kamen einmal auch einige Benjaminiter und Judäer zu David nach der Bergfeste.

18 David trat vor sie hinaus und sagte folgendes zu ihnen: „Wenn ihr in friedlicher Absicht zu mir kommt, um mir zu helfen, so will ich mich ehrlich mit euch vereinigen. Kommt ihr aber, um mich an meine Feinde zu verraten, obwohl kein Unrecht an meinen Händen klebt, so sehe dies der Gott unserer Väter und ahnde es!“

19 Da ergriff der Geist den Obersten der Dreißig, Amasai. Er rief aus: „Dein sind sie, David, und mit dir, Sohn des Isai. Heil, Heil dir und Heil denen, die dir helfen! Denn dein Gott hilft dir.“ So nahm David sie auf und machte sie zu Hauptleuten von Kriegerscharen.

20 Auch Manassiter traten zu David über, als er mit den Philistern gegen Saul zu Felde zog, ohne ihnen jedoch zu helfen; denn die Philisterfürsten schickten ihn, nachdem sie sich beraten hatten, weg, weil sie sich sagten: „Er könnte auf Kosten unserer Köpfe zu Saul, seinem Herrn, übergehen.“

21 Als er nach Ziklag zog, traten von Manasse zu ihm über: Adnach, Josabad, Jediaël, Michael, Josabad, Elihu und Zilletai, Häupter der Tausendschaften in Manasse.

22 Diese leisteten David Hilfe gegen die Räuberscharen (der Amalekiter). Denn sie waren alle tapfere Männer und wurden Anführer im Heer.

Die Gefolgschaft bei der Königswahl in Hebron

23 Tag für Tag kamen so Leute zu David, um in seine Dienste zu treten, bis das Heer groß war wie ein Gottesheer.

24 Folgendes ist die Zahl der zum Kriegsdienst ausgerüsteten Abteilungen, die zu David nach Hebron kamen, um ihm nach dem Befehl des Herrn das Königtum Sauls zu übertragen:

25 Von den Judäern, die Schild und Lanze trugen, waren es 6.800 zum Kriegsdienst Gerüstete;

26 Von den Simeonitern 7.100 tapfere Krieger;

27 von den Leviten 4.600 Mann

28 mit Jojada, dem Fürsten der Nachkommen Aarons, unter dem 3.700 Mann standen,

29 und mit Zadok, einem jungen Helden, dessen Familie 22 Anführer stellte;

30 von den Benjaminitern, Sauls Stammesgenossen, 3.000 Mann; denn bis dahin hielten die meisten von ihnen zum Haus Sauls;

31 von den Efraimitern 20.800 tapfere, in ihren Familien hochangesehene Männer;

32 vom halben Stamm Manasse 18.000 Mann, die namentlich dazu bestimmt waren, hinzugehen, um David zum König zu machen;

33 von den Issacharitern, die die Zeitverhältnisse verstanden, so dass sie wußten, was Israel tun sollte, 200 Hauptleute und unter deren Befehl alle ihre Stammesgenossen;

34 von Sebulon 50.000 kriegsfähige, mit voller Kampfrüstung zum Krieg bereite Leute, um treu mitzuhelfen;

35 von Naftali 1.000 Anführer und bei ihnen 37.000 Mann mit Schild und Speer;

36 von den Danitern 28.600 kampfgerüstete Leute;

37 aus Ascher 40.000 kampfgerüstete Leute;

38 von jenseits des Jordan: von den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse 120.000 Mann mit voller Kriegsrüstung.

39 Alle diese Kriegsleute kamen, in Reihen geordnet, einmütig nach Hebron, um David zum König über ganz Israel zu machen. Auch alle übrigen Israeliten waren sich einig in der Absicht, David zum König zu machen.

40 Sie blieben drei Tage lang dort bei David und aßen und tranken. Denn ihre Volksgenossen hatten für sie Vorsorge getroffen.

41 Auch brachten ihre Landsleute bis von Issachar, Sebulon und Naftali her auf Eseln, Kamelen, Maultieren und Rindern Lebensmittel herbei: Vorräte an Mehl, Feigen- und Rosinenkuchen, Wein, Öl, Rinder und Schafe in Menge. Denn es herrschte Jubel in Israel.

