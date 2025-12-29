1. Chronik 13

Schöningh’sche Bibel

Davids Sorge um die religiöse Ordnung

Die Überführung der Bundeslade in das Haus Obed-Edoms

1 David beriet sich mit den Anführern der Tausendschaften und Hundertschaften aller Fürsten.

2 Hierauf sagte David zur ganzen Volksgemeinde Israel: „Wenn es euch recht ist und vom Herrn, unserem Gott, gebilligt wird, dann wollen wir zu unseren übrigen Volksgenossen in allen Gauen Israels, sowie zu den Priestern und Leviten in den Städten, wo ihre Weideplätze liegen, senden, damit sie sich bei uns einfinden,

3 um die Lade unseres Gottes zu uns zu holen. Denn während der Regierungszeit Sauls haben wir uns nicht um sie gekümmert.“

4 Die ganze Gemeinde erklärte sich einverstanden, dass man dies tue; denn der Vorschlag gefiel dem ganzen Volk.

5 So ließ denn David ganz Israel vom Schihor auf dem Weg nach Ägypten bis zur Straße nach Lebo-Hamat zusammenkommen, um die Lade Gottes von Kirjat-Jearim zu holen.

6 Hierauf zog David mit ganz Israel nach Baala, das ist Kirjat-Jearim, das zu Juda gehört, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, die den Namen trägt: „Herr, der über den Kerubim thront.“

7 Man stellte die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und brachte sie aus dem Haus Abinadabs weg. Usa und Achjo führten den Wagen.

8 David und alle Israeliten tanzten voll Eifer vor Gott, unter Liedergesang in Begleitung von Zithern, Harfen, Pauken, Zimbeln und Trompeten.

9 Als sie zur Tenne Kidons gekommen waren, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade festzuhalten, weil die Rinder zu Fall zu kommen drohten.

10 Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und er schlug ihn daselbst, weil er mit der Hand nach der Lade gegriffen hatte. Er starb dort vor Gott.

11 David war sehr betrübt darüber, dass der Herr den Usa geschlagen hatte. Darum nannte man jenen Ort Perez-Usa (Schlag, Wegraffung des Usa).

12 Weil David an jenem Tag in Furcht vor Gott geriet und sich dachte: „Wie kann ich da die Lade Gottes zu mir bringen?“,

13 ließ David die Lade nicht zu sich in die Davidsstadt bringen. Vielmehr brachte er sie abseits in das Haus Obed-Edoms aus Gat.

14 So blieb denn die Lade Gottes drei Monate lang im Haus Obed-Edoms - innerhalb seines Hauses. Der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehörte.

© Christoph Wollek