1. Chronik 14

Schöningh’sche Bibel

Davids Bauten

1 Hiram, der König von Tyrus, schickte an David Boten mit Zedernstämmen, Steinmetze und Zimmerleute, damit sie einen Palast bauten.

2 David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt habe. Denn sein Königtum war zu hohem Ansehen erhoben worden um seines Volkes Israel willen.

Familiennachrichten

3 David nahm sich in Jerusalem noch weitere Frauen, und David wurde Vater von noch mehr Söhnen und Töchtern.

4 Folgendes sind die Namen der Söhne, die ihm in Jerusalem geboren wurden: Schima, Schobab, Natan, Salomo,

7 Elischama, Beeljada und Elifelet.

Davids Siege über die Philister

8 Als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden sei, kamen alle Philister heran, um Davids habhaft zu werden. Sobald David davon Kunde erhielt, zog er ihnen entgegen.

9 Die Philister rückten heran und breiteten sich in der Rafaïter-Ebene aus.

10 David befragte Gott: „Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben?“ Der Herr antwortete ihm: „Ziehe hinauf! Ich werde sie in deine Hand geben.“

11 Als sie nach Baal-Perazim hinaufzogen, schlug David sie daselbst. David rief aus: „Gott hat meine Feinde durch meine Hand durchbrochen wie Wasser (einen Damm) durchbricht.“ Darum nannte man jenen Ort Baal-Perazim (Herr der Durchbrüche)

12 Die Götzen, die die Philister dort im Stich ließen, befahl David zu verbrennen.

13 Als die Philister noch einmal heranrückten und sich über die Ebene ausbreiteten,

14 befragte David Gott wiederum, und Gott antwortete ihm: „Ziehe nicht hinauf hinter ihnen her, sondern umgehe sie und greife sie von den Baka-Bäumen her an!

15 Sobald du in den Wipfeln der Baka-Bäume das Geräusch von Schritten hörst, gehe zum Angriff über! Denn dann geht Gott vor dir her, um das Heer der Philister zu schlagen!“

16 David tat, wie ihm Gott geboten hatte. Sie schlugen das Heer der Philister von Gibeon bis nach Geser.

17 Hierauf verbreitete sich der Ruhm Davids in alle Lande, und der Herr flößte allen Völkern Furcht vor ihm ein.

© Christoph Wollek