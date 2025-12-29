1. Chronik 15

Schöningh’sche Bibel

Vorbereitungen zur Überführung der Lade nach Jerusalem

1 Hierauf ließ sich David in der Davidsstadt Häuser bauen. Auch für die Lade Gottes richtete er eine Stätte her und schlug ein Zelt für sie auf.

2 Damals befahl David, niemand dürfe die Lade Gottes tragen außer den Leviten. Denn diese habe der Herr dazu erwählt, die Lade Gottes zu tragen und an ihr immerdar Dienst zu tun.

3 Dann berief David ganz Israel nach Jerusalem, um die Lade des Herrn an die Stätte zu bringen, die er für sie hatte herrichten lassen.

4 So versammelte denn David die Nachkommen Aarons und die Leviten;

5 Von den Kehatitern den Obersten Uriël und seine Brüder, 120 Mann;

6 von den Meraritern den Obersten Asaja und seine Brüder, 220 Mann;

7 von den Gerschonitern den Obersten Joël und seine Brüder, 130 Mann;

8 von den Nachkommen des Elizafans den Obersten Schemaja und seine Brüder, 200 Mann;

9 von den Nachkommen Hebrons den Obersten Eliël und seine Brüder, 80 Mann;

10 von den Nachkommen Usiëls den Obersten Amminadab und seine Brüder, 112 Mann.

11 Dann berief David die Priester Zadok und Abjatar und die Leviten Uriël, Asaja, Joël, Schemaja, Eliël und Amminadab

12 und gebot ihnen: „Ihr seid die Familienhäupter der Leviten. Heiligt euch und eure Stammesgenossen! Ihr sollt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, an die Stätte hinaufbringen, die ich für sie hergerichtet habe.

13 Weil ihr das vorige Mal nicht zugegen wart, hat der Herr, unser Gott, uns geschlagen. Denn wir haben nicht die gebührende Rücksicht auf ihn genommen.“

14 Da heiligten sich die Priester und Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinaufzutragen.

15 Dann hoben die Leviten die Lade Gottes so, wie Mose nach dem Befehl des Herrn es angeordnet hatte, mit den Tragstangen auf ihre Schultern.

16 Hierauf befahl David den Vorstehern der Leviten, ihre Stammesgenossen, die Sänger, mit ihren Musikinstrumenten, den Harfen, Zithern und Zimbeln, aufzustellen, damit sie lauten Jubelklang erschallen ließen.

17 Die Leviten bestellten nun den Sohn Joëls, Heman, und seinen Stammesbruder Asaf, den Sohn Berechjas, ferner von den Nachkommen Meraris ihren Stammesbruder Etan, den Sohn Kuschajas.

18 Zu ihnen kamen von ihren Brüdern im zweiten Dienstrang: Secharja, Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom und Jëiël, die Türhüter.

19 Die Sänger Heman, Asaf und Etan hatten mit ehernen Zimbeln laut zu spielen,

20 Secharja, Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Unni, Eliab, Maaseja und Benaja spielten nach elamitischer Weise auf Harfen,

21 und Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jëiël und Asasja in der achten Stufe auf Zithern, um den Gesang zu führen.

22 Kenanja, der Vorsteher der Leviten, leitete den Vortrag. Er gab dazu Anweisungen, da er sich darauf verstand.

23 Berechja und Elkana gingen als Türhüter vor der Lade.

24 Die Priester Schebanja, Joschafat, Netanel, Amasai, Secharja, Benaja und Eliëser bliesen vor der Lade Gottes die Trompeten. Dann kamen Obed-Edom und Jehija als Türhüter bei der Lade.

Die Übertragung der Bundeslade

25 So zogen denn David mit den Ältesten Israels und den Obersten der Tausendschaften hin, um die Bundeslade des Herrn aus dem Haus Obed-Edoms voller Freude heraufzuholen.

26 Und Gott war den Leviten, den Trägern der Bundeslade des Herrn, gnädig. Darum opferten sie sieben Stiere und sieben Widder.

27 David war dabei mit einem Mantel aus Byssus bekleidet, ebenso alle Leviten, die die Lade trugen, sowie die Sänger und Kenanja, der den Vortrag der Sänger leitete. David trug einen linnenen Schurz.

28 Ganz Israel brachte die Bundeslade des Herrn hinauf unter Jubel und lautem Posaunenschall, mit Trompeten- und Zimbelklang, Harfen und Zithern.

29 So zog die Bundeslade des Herrn in die Davidsstadt ein. Michal, Sauls Tochter, schaute zum Fenster hinaus. Als sie König David hüpfen und tanzen sah, empfand sie Verachtung für ihn.

© Christoph Wollek