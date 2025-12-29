1. Chronik 16

Schöningh’sche Bibel

1 Nachdem sie die Lade Gottes hineingebracht und in dem Zelt, das David für sie hatte errichten lassen, aufgestellt hatten, brachten sie vor Gott Brand- und Friedopfer dar.

2 Als David die Darbringung der Brand- und Friedopfer beendet hatte segnete er das Volk im Namen des Herrn

3 und teilte an alle Israeliten, Männer und Frauen, jeweils einen Brotkuchen, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen aus.

Ordnung des Musikdienstes

4 Hierauf bestellte er einige Leviten zum Dienst bei der Lade des Herrn. Sie mussten dem Herrn, dem Gott Israels, Lob, Dank und Preis darbringen:

5 Asaf als Vorsteher und Secharja als zweiter im Rang nach ihm, sodann Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jëiël mit ihren Instrumenten, Harfen und Zithern. Asaf sollte die Zimbeln,

6 die Priester Benaja und Jahasiël die Trompeten ständig vor der Bundeslade Gottes erschallen lassen.

Davids Danklied

7 David betraute damals zum ersten Mal Asaf und seine Brüder mit dem Lobpreis des Herrn:

8 „Dem Herrn lobsingt! Ruft an seinen Namen! Kund macht den Völkern seine Taten!

9 Singt ihm! Spielt ihm! Verkündet all seine Wunder!

10 In seinem heiligen Namen sollt ihr euch rühmen! Jauchzen soll der Gottsucher Herz!

11 Forscht nach dem Herrn und nach seiner Herrlichkeit! Sucht allezeit sein Antlitz!

12 Gedenkt der Wunder, die er gewirkt, seiner Zeichen, seines Mundes richtender Sprüche!

13 Du, Israels, seines Knechtes, Geschlecht, ihr, Jakobs, seines Erwählten, Söhne!

14 Er, der Herr, ist unser Gott! Seine Richtersprüche ergehen in alle Welt.

15 Ewig eingedenk ist er seines Bundes, des Wortes, das er entbot für tausend Geschlechter,

16 des Bundes, den er mit Abraham schloß, und seines Schwures an Isaak.

17 Er hat es Jakob zum Gesetz gestellt, zum ewigen Bündnis für Israel,

18 als er sprach: Kanaan will ich dir geben, das Land euch zum Erbe bestimmen.

19 Damals waren sie gering an Zahl, wenige nur und fremd in ihm,

20 zogen von Volk zu Volk, von einem Reich zum anderen.

21 Doch er litt es nicht, dass man Zwang ihnen tat. Könige wies er ihretwegen zurecht:

22 Rührt meine Gesalbten nicht an, meinen Sehern tut nichts zuleide!

23 So singt dem Herrn alle Lande! Von Tag zu Tag verkündet sein Heil!

24 Den Völkern tut kund seine Herrlichkeit, jeglichem Volk seine Wunder!

25 Denn groß ist der Herr, lobwürdig gar sehr, furchtbar ist er vor allen Göttern.

26 Denn der Völker Götter sind Götzen nur, der Herr aber rief die Himmel ins Dasein,

27 Pracht und Hoheit strahlt vor ihm auf, Preis und Jubel in seinem Heiligtum.

28 So bringt dem Herrn, ihr Stämme der Völker, bringt dem Herrn Ehre und Preis! Bringt dem Herrn seines Namens Ruhm!

29 Bringt Geschenke, kommt vor sein Antlitz! Neigt euch vor dem Herrn in heiligem Schmuck!

30 Alle Welt soll vor ihm beben! Fest gegründet hat er den Erdkreis, dass er nicht wankt.

31 Der Himmel jubelt, die Erde jauchzt. Kündet den Völkern: Der Herr ist König!

32 Es braust das Meer und was es erfüllt, es jauchzt die Flur und was sie bedeckt,

33 aufjubeln vor dem Herrn die Bäume des Waldes, wenn er kommt, die Erde zu richten.

34 Dem Herrn lobsingt, denn er ist gut, und seine Huld währt ewig.

35 So sprecht: Hilf uns, du Gott unseres Heiles! Sammle uns, rette uns vor den Völkern! dass wir preisen können deinen heiligen Namen, und uns rühmen dürfen deines Ruhmes.

36 Gelobt sei der Herr, Israels Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ -Und alles Volk sprach „Amen!“ und „Lob sei dem Herrn!“

Der Gottesdienst in Jerusalem und in Gibeon

Teilung der Leviten nach Jerusalem und Gibeon

37 Dann ließ David den Asaf und seine Brüder dort bei der Bundeslade des Herrn, damit sie beständig den Dienst vor der Lade so verrichteten, wie jeder Tag es forderte.

38 Bei ihnen waren Obed-Edom mit seinen Brüdern, 68 Mann. Obed-Edom, den Sohn Jedutuns, und Hosa machte er zu Türhütern.

39 Den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester, bestellte er für die Wohnung des Herrn auf der Höhe zu Gibeon.

40 Sie sollten dem Herrn regelmäßig morgens und abends auf dem Brandopferaltar Brandopfer darbringen, genau so, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht, das er Israel gegeben hat.

41 Bei ihnen befanden sich Heman und Jedutun neben den übrigen, die auserwählt und namentlich bezeichnet waren, dem Herrn den Lobgesang darzubringen: Ewig währt seine Gnade.

42 Sie, Heman und Jedutun, verwahrten die Trompeten und Zimbeln für die Musiker und die Instrumente für die Gotteslieder. Die Söhne Jedutuns versahen den Dienst der Türhüter.

43 Darauf kehrten alle heim. David aber ging hin, seine Familie zu begrüßen.

