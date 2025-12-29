1. Chronik 18

Schöningh’sche Bibel

Davids kriegerische Erfolge

Davids Siege über die Philister, Moabiter und Aramäer

1 In der Folge besiegte David die Philister und unterjochte sie. Auch Gat und dessen Tochterstädte entriß er den Philistern.

2 Ferner schlug er die Moabiter. So wurden die Moabiter David untertan und tributpflichtig.

3 David besiegte auch Hadad-Eser, den König von Zoba, das in der Richtung nach Hamat zu liegt, als dieser sich anschickte, seine Herrschaft am Eufrat zu befestigen.

4 Von ihm nahm David 1.000 Wagen, 7.000 Wagenkämpfer und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Sämtliche Pferde ließ David lähmen; nur hundert Pferde ließ er übrig.

5 Als die Aramäer von Damaskus dem König Hadad-Eser zu Hilfe kamen, schlug David von den Aramäern 22.000 Mann.

6 Hierauf setzte David im damaszenischen Aram Vögte ein, und die Aramäer wurden David untertan und tributpflichtig. So half der Herr dem David in allem, was er unternahm.

Die Beute

7 David erbeutete die goldenen Schilde, welche die Knechte Hadad-Esers besaßen, und brachte sie nach Jerusalem.

8 In Tibhat und Kun, den Städten Hadad-Esers, erbeutete David sehr viel Erz, woraus Salomo das eherne Meer, die Säulen und die ehernen Geräte anfertigen ließ.

9 Als Toï, der König von Hamat, erfuhr, dass David die ganze Heeresmacht des Königs Hadad-Eser von Zoba geschlagen habe,

10 sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David, um ihn zu begrüßen und ihm Glück zu wünschen, dass er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn besiegt habe. Hadad-Eser war nämlich ein Krieggegner des Toï. Er brachte allerlei Geräte aus Silber, Gold und Erz mit.

11 Auch sie weihte König David dem Herrn mitsamt dem Silber und Gold, das er von allen Völker weggeführt hatte, von den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, Philistern und Amalekitern.

Die Unterwerfung der Edomiter

12 Abischai, der Sohn der Zeruja, schlug 18.000 Edomiter im Salztal.

13 Er setzte in Edom Vögte ein, und ganz Edom war David untertan. So half der Herr dem David in allem, was er unternahm.

Davids oberste Beamte

14 David herrschte nun über ganz Israel und übte an seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit.

15 Oberbefehlshaber des Heeres war Joab, der Sohn der Zeruja. Kanzler war Joschafat, der Sohn Ahiluds.

16 Priester waren Zadok, der Sohn Ahitubs, und Abjatar, der Sohn Ahimelechs. Schawscha war Staatsschreiber.

17 Befehlshaber der Kereter und Peleter war Benaja, der Sohn Jojadas. Davids Söhne waren die Ersten nach dem König.

© Christoph Wollek