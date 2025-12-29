1. Chronik 2

Schöningh’sche Bibel

Die Geschlechtsregister der Söhne Jakobs

1 Folgendes sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon,

2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad und Ascher.

Der Stamm Juda

Die Söhne Judas

3 Die Söhne Judas waren: Er, Onan und Schela. Diese drei wurden ihm geboren von der Tochter Schuas, der Kanaaniterin. Aber Er, Judas erstgeborener Sohn, machte sich dem Herrn mißfällig, und so ließ der Herr ihn sterben.

4 Seine Schwiegertochter Tamar gebar ihm Perez und Serach. Die Gesamtzahl der Söhne Judas betrug fünf.

5 Die Söhne des Perez sind Hezron und Hamul.

6 Die Söhne Serachs waren Simri, Etan, Heman, Kalkol und Darda, insgesamt fünf.

7 Der Sohn Simris war Karmi und der Sohn Karmis Achan, der Israel ins Unglück brachte, indem er sich freventlich am Banngut vergriff.

8 Der Sohn Etans war Asarja.

9 Die Söhne, die Hezron geboren wurden, waren Jerachmeël, Ram und Kaleb.

Die Söhne Rams

10 Ram war der Vater Amminadabs und Amminadab der Vater Nachschons, des Fürsten der Judäer.

11 Nachschon war der Vater Salmons, Salmon der Vater des Boas.

12 Boas war der Vater Obeds, Obed der des Isai.

13 Isai war der Vater seines Erstgeborenen Eliab, seines zweiten Sohnes Abinadab, seines dritten Schima,

14 seines vierten Netanel, seines fünften Raddaï,

15 seines sechsten Ozem und seines siebten David.

16 Ihre Schwestern waren Zeruja und Abigal. Die Söhne der Zeruja waren Abischai, Joab und Asaël, diese drei.

17 Abigal gebar Amasa. Der Vater Amasas war der Ismaeliter Jeter.

Andere Söhne Hezrons

18 Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte mit seiner Frau Asuba die Jeriot. Deren Söhne waren Jescher, Schobab und Ardon.

19 Als Asuba starb, heiratete Kaleb Efrata, die ihm den Hur gebar.

20 Hur zeugte Uri, und Uri zeugte Bezalel.

21 Danach ging Hezron zur Tochter Machirs, des Vaters Gileads. Er war 60 Jahre alt, als er sie nahm, und sie gebar ihm Segub.

22 Segub zeugte Jaïr. Dieser besaß 23 Städte im Land Gilead.

23 Doch die Geschuriter und Aramäer nahmen die Zeltdörfer Jaïrs sowie Kenat und seine Tochterstädte weg, insgesamt 60 Städte. Sie alle hatten den Nachkommen Machirs, des Vaters Gileads, gehört.

24 Nach dem Tod Hezrons kam Kaleb zu Efrata. Eine Frau Hezrons war Abija; sie gebar ihm Aschhur, den Vater Tekoas.

Die Nachkommen Jerachmeëls

25 Die Söhne Jerachmeëls, des Erstgeborenen Hezrons, waren: Ram, der Erstgeborene, ferner Buna, Oren, Ozem und Ahija.

26 Jerachmeël hatte noch eine andere Frau namens Atara. Sie war die Mutter Onams.

27 Die Söhne Rams, des Erstgeborenen Jerachmeëls, waren: Maaz, Jamin und Eker.

28 Die Söhne Onams waren Schammai und Jada, und die Söhne Schammais Nadab und Abischur.

29 Die Frau Abischurs hieß Abihajil. Sie gebar ihm Achban und Molid.

30 Die Söhne Nadabs waren Seled und Appajim. Seled starb ohne Nachkommen.

31 Der Sohn Appajims war Jischi, der Sohn Jischis Scheschan und die Tochter Scheschans Achlai.

32 Die Söhne Jadas, des Bruders von Schammai, waren Jeter und Jonatan. Jeter starb ohne Nachkommen.

33 Die Söhne Jonatans waren Pelet und Sasa. Das waren die Nachkommen Jerachmeëls.

34 Scheschan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Scheschan hatte einen ägyptischen Sklaven namens Jarha.

35 Diesem gab Scheschan seine Tochter zur Frau, und sie gebar ihm Attai.

36 Attai zeugte Natan, Natan zeugte Sabad,

37 Sabad zeugte Eflal, Eflal zeugte Obed,

38 Obed zeugte Jehu, Jehu zeugte Asarja,

39 Asarja zeugte Helez, Helez zeugte Elasa,

40 Elasa zeugte Sismai, Sismai zeugte Schallum,

41 Schallum zeugte Jekamja, und Jekamja zeugte Elischama.

Weitere Nachkommen Kalebs

42 Die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeëls, waren: Mescha, sein Erstgeborener - er war der Vater Sifs -, und sein zweiter Sohn Marescha, der Vater Hebrons.

43 Die Söhne Hebrons waren: Korach, Tappuach, Rekem und Schema.

44 Schema zeugte Raham, den Vater Jorkoams, und Rekem zeugte Schammai.

45 Der Sohn Schammais war Maon, und Maon war der Vater von Bet-Zur.

46 Efa, die Nebenfrau Kalebs, gebar Haran, Moza und Gases. Haran zeugte Jahdai.

47 Die Söhne Jahdais waren: Regem, Jotam, Geschan, Pelet, Efa und Schaaf.

48 Kalebs Nebenfrau Maacha gebar Scheber und Tirhana.

49 Sie gebar auch Schaaf, den Vater Madmannas, sowie Schewa, den Vater Machbenas und Gibeas. Die Tochter Kalebs war Achsa.

50 Das waren die Nachkommen Kalebs. Die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der Efrata, waren: Schobal, der Vater von Kirjat-Jearim,

51 Salmon, der Vater von Betlehem, und Haref, der Vater von Bet-Gader.

52 Schobal, der Vater von Kirjat-Jearim, hatte als Söhne Reaja und Hazi, den Manahatiter.

53 Die Geschlechter von Kirjat-Jearim waren die Jeteriter, die Putiter, die Schumatiter und die Mischraïter. Von ihnen zweigten ab die Zoraïter und die Eschtaoliter.

54 Die Söhne Salmons waren Betlehem, die Netofatiter, Atrot-Bet-Joab, die Hälfte der Manahatiter und der Zoraïter.

55 Die Geschlechter der Schriftgelehrter, die in Jabez wohnten, die Tiratiter, Schimatiter und Suchatiter, waren Keniter, die von Hammat, dem Vater des Hauses Rechab, stammten.

© Christoph Wollek