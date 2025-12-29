1. Chronik 20

Schöningh’sche Bibel

Die Einnahme von Rabba

1 Im folgenden Jahr um die Zeit, da die Könige in den Krieg zu ziehen pflegen, führte Joab das Heer ins Feld und verwüstete das Land der Ammoniter. Dann zog er hin und belagerte Rabba, während David in Jerusalem blieb. Als Joab Rabba erobert und zerstört hatte,

2 nahm David ihrem König die Krone vom Haupt. Sie hatte nach seiner Schätzung einen Wert von einem Talent an Gold und an den darin eingesetzten Edelsteinen und paßte auf Davids Haupt. Er nahm aus der Stadt eine überaus reiche Beute mit.

3 Die Bevölkerung, die darin wohnte, ließ er wegführen, sie an die Sägen, eisernen Picken und Äxte stellen. Ebenso verfuhr David mit allen übrigen Ammoniterstädten. Dann kehrte David und das ganze Kriegsvolk nach Jerusalem zurück.

Davids Helden in den Philisterkriegen

4 Danach kam es in Geser wieder zu einem Kampf mit den Philistern. Hierbei erschlug Sibbechai aus Huscha den Sippai, der zu den Rafaïtern gehörte. So wurden jene gedemütigt.

5 Als es dann abermals zu einem Kampf mit den Philistern kam, erschlug Elhanan, der Sohn Jaïrs, den Lachmi, den Bruder Goliats aus Gat, dessen Speerschaft wie ein Weberbaum war.

6 Nochmals kam es dann zu einem Kampf bei Gat. Dabei stellte sich ein riesengroßer Mensch ein, der sechs Finger und sechs Zehen hatte, im ganzen vierundzwanzig. Auch er gehörte zu den Rafaïtern.

7 Als er die Israeliten verhöhnte, erschlug ihn Jonatan, der Sohn von Davids Bruder Schima.

8 Diese drei stammten von Rafa aus Gat ab; sie fielen durch die Hand Davids und seiner Krieger.

© Christoph Wollek