1. Chronik 22

Schöningh’sche Bibel

1 So bestimmte denn David: „Dies hier soll die Behausung Gottes, des Herrn, werden, und hier soll der Brandopferaltar für Israel stehen!“

Davids Vorbereitungen zum Tempelbau

Sorge für Bauleute und Baumaterial

2 Hierauf gab David den Befehl, die Fremdlinge im Lande Israel zusammenzuholen, und bestellte Steinmetze zum Bau des Tempels Gottes, die Quadersteine zuhauen sollten.

3 Auch beschaffe David Eisen in Menge für die Nägel zu den Torflügeln und für die Klammern, sowie Kupfer in solcher Menge, dass man es nicht wägen konnte, ebenso zahllose Zedernstämme;

4 denn die Bewohner von Sidon und Tyrus lieferten David Zedernstämme in Menge.

5 David dachte sich nämlich: „Mein Sohn Salomo ist jung und zart; der Tempel aber, der dem Herrn zu errichten ist, muß überaus groß werden zu Ruhm und Ehre in allen Ländern. Darum will ich schon jetzt die Vorbereitungen für ihn treffen.“ So richtete denn David noch vor seinem Tod Baumaterialien in großer Menge her.

Beauftragung Salomos mit dem Tempelbau

6 Hierauf ließ er seinen Sohn Salomo rufen und beauftragte ihn, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen.

7 David sagte zu Salomo: „Mein Sohn, ich selbst hatte den Plan, dem Namen des Herrn, meines Gottes, einen Tempel zu erbauen.

8 Doch erging das Wort des Herrn an mich: Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Du darfst meinem Namen keinen Tempel erbauen. Denn du hast viel Blut vor mir zur Erde ausgegossen.

9 Doch siehe, ein Sohn ist dir geboren. Der wird ein Mann der Ruhe sein, und ich will ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsumher verschaffen. Sein Name ist ja Salomo. Frieden und Ruhe will ich in seinen Tagen Israel verleihen.

10 Er soll meinem Namen einen Tempel erbauen. Er wird mir Sohn und ich will ihm Vater sein. Seinen Königsthron will ich auf ewig über Israel bestätigen. -

11 Nun denn, mein Sohn, möge der Herr mit dir sein, damit es dir gelinge, den Tempel des Herrn, deines Gottes, zu erbauen, wie er dir verheißen hat.

12 Auch möge dir der Herr, wenn er dich über Israel bestellt, Verstand und Klugheit geben, damit du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, beobachtest.

13 Dann wird es dir gelingen, wenn du die Satzungen und Vorschriften sorgsam befolgst, die der Herr den Israeliten durch Mose anbefohlen hat. Sei mutig und stark! Fürchte dich nicht und laß dich nicht schrecken!

14 Siehe, bei all meiner Not habe ich für den Tempel des Herrn 100.000 Talente Gold und 1.000.000 Talente Silber beschafft, dazu Kupfer und Eisen, das man nicht wägen kann, in solcher Menge ist es vorhanden. Auch Holz und Steine habe ich besorgt, und du wirst noch mehr dazutun.

15 Auch Werkleute, Steinmetze, Maurer und Zimmerleute stehen dir in Menge zur Verfügung; ferner kunstverständige Männer für jede Art von Arbeiten

16 in Gold, Silber, Kupfer und Eisen, ohne Zahl. Geh ans Werk! Der Herr sei mit dir!“

Davids Anweisung an die Fürsten

17 Dann gab David allen Fürsten Israels Anweisung, seinen Sohn Salomo zu unterstützen:

18 „War nicht der Herr, euer Gott, mit euch, und hat er euch nicht ringsum Ruhe verschafft? Er gab ja die früheren Bewohner des Landes in meine Hand. Jetzt ist das Land dem Herrn und seinem Volk unterjocht.

19 So richtet nun Herz und Sinn darauf, dem Herrn, eurem Gott, treu zu dienen! Geht ans Werk und erbaut das Heiligtum Gottes, des Herrn, damit die Bundeslade des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in den Tempel gebracht werden können, der dem Namen des Herrn erbaut werden soll!“

