1. Chronik 23

Schöningh’sche Bibel

Ordnung des Priester- und Levitendienstes

Zählung und Diensteinteilung der Leviten

1 Als David alt und lebenssatt war, machte er seinen Sohn Salomo zum König über Israel.

2 Er versammelte dazu alle Fürsten Israels sowie die Priester und Leviten.

3 Als man eine Zählung der Leviten von dreißig Jahren an und darüber vornahm, betrug ihre Kopfzahl 38.000 Mann.

4 David ordnete an: „Von diesen sollen 24.000 dem Dienst am Tempel des Herrn vorstehen. 6.000 sollen Amtleute und Richter sein,

5 4.000 Türhüter, und 4.000 sollen den Herrn mit den Instrumenten preisen, die ich zum Lobpreis anfertigen ließ.“

Die drei Levitengeschlechter

6 David teilte sie dann nach ihrer Abstammung von den Levisöhnen Gerschon, Kehat und Merari in Klassen ein.

7 Die Söhne Gerschons waren Ladan und Schimi.

8 Von den Söhnen Ladans war Jehiël der erste; ihm folgten Setam und Joël; insgesamt waren es drei.

9 Die Söhne Jehiëls waren: Schelomit, Hasiël und Haran, insgesamt drei. Sie waren die Familienhäupter der Ladaniter.

10 Die Söhne Schimis waren: Jahat, Sisa, Jëusch und Beria. Dies waren die Söhne Schimis, zusammen vier.

11 Jahat war der erste, Sisa der zweite, Jëusch und Beria hatten nur wenige Söhne; darum bildeten sie nur eine Familie und Amtsklasse.

12 Die Söhne Kehats waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël, zusammen vier.

13 Die Söhne Amrams waren: Aaron und Mose. Aaron wurde ausgesondert, um mit seinen Söhnen für immer Hochheiliges zu betreuen, vor dem Herrn Rauchopfer darzubringen, ihm zu dienen und allezeit in seinem Namen zu segnen.

14 Mose aber war der Mann Gottes. Seine Söhne wurden zum Stamm Levi gerechnet.

15 Die Söhne des Mose waren Gerschom und Eliëser.

16 Von den Söhnen Gerschoms war Schubaël der erste.

17 Der Erstgeborene Eliësers war Rehabja. Andere Söhne hatte Eliëser nicht. Aber die Söhne Rehabjas vermehrten sich sehr.

18 Der erste Sohn des Jizhar war Schelomit.

19 Die Söhne Hebrons waren: der erste Jerija, der zweite Amarja, der dritte Jahasiël, der vierte Jekamam.

20 Von den Söhnen Usiëls war Micha der erste und Jischija der zweite.

21 Die Söhne Meraris waren Machli und Muschi. Die Söhne Machlis waren: Eleasar und Kisch

22 Eleasar starb, ohne Söhne zu hinterlassen; er hatte nur Töchter. Diese heirateten die Söhne des Kisch, ihre Vettern.

23 Die Söhne Muschis waren: Machli, Eder und Jeremot, zusammen drei.

Dienstzuweisung für die Leviten

24 Dies waren, nach ihren Familien geordnet, die Leviten, die Familienhäupter, soviele ihrer gemustert wurden, nach Köpfen, namentlich aufgezählt, die beim Dienst am Tempel des Herrn beschäftigt waren, von zwanzig Jahren an und darüber.

25 Denn David dachte: „Der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe verliehen. Nun wird er für alle Zeiten in Jerusalem wohnen.“

26 So brauchten denn auch die Leviten die heilige Wohnung und alle zu ihrem Dienst erforderlichen Geräte nicht mehr zu tragen.

27 So wurde nach Davids letzten Befehlen das Alter der Leviten von zwanzig Jahren an und darüber berechnet.

28 Ihre Amtspflicht bestand jetzt in der Unterstützung der Nachkommen Aarons beim Dienst am Tempel des Herrn, als Aufseher über die Vorhöfe und Kammern und in der Reinhaltung alles Heiligen sowie in den Dienstverrichtungen am Tempel Gottes.

29 Außerdem hatten sie die Besorgung der aufgeschichteten Schaubrote und des Feinmehls zu den Speiseopfern und der ungesäuerten Brote, des Pfannenbackwerks und des Eingerührten sowie aller Hohl- und Längenmaße.

30 Auch mussten sie jeden Morgen antreten zur Verrichtung der Lob- und Dankgebete zu Ehren des Herrn, ebenso am Abend.

31 Auch bei jeder Darbringung von Brandopfern für den Herrn an den Sabbaten, Neumonden und Festen, soviel ihrer nach der Vorschrift beständig dem Herrn darzubringen waren, mussten sie Dienst leisten.

32 So hatten sie den Dienst am Offenbarungszelt und den Dienst am Heiligtum sowie den Dienst zur Unterstützung der Nachkommen Aarons, ihrer Stammesgenossen, bei deren Arbeit am Tempel des Herrn zu besorgen.

