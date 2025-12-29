1. Chronik 24

Schöningh’sche Bibel

Einteilung der Priester

1 Auch die Nachkommen Aarons hatten ihre Abteilungen. Die Söhne Aarons waren: Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar.

2 Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater, ohne Söhne zu hinterlassen. Darum hatten nur Eleasar und Itamar das Priesteramt inne.

3 David teilte sie nun in Verbindung mit Zadok aus den Nachkommen Eleasars und mit Abjatar aus den Nachkommen Itamars je nach ihrem Amt bei ihrem Dienst ein.

4 Da man aber fand, dass die Nachkommen Eleasars mehr Familienhäupter zählten als die Nachkommen Itamars, teilte man sie so ab, dass auf die Nachkommen Eleasars sechzehn, auf die Nachkommen Itamars acht Familienhäupter kamen.

5 Man teilte sie aber, die einen wie die anderen, durch das Los ab. Denn es gab sowohl unter den Nachkommen Eleasars als auch unter den Nachkommen Itamars Fürsten des Heiligtums, Fürsten Gottes.

6 Schemaja, der Sohn Netanels, der Schriftführer unter den Leviten, schrieb sie im Beisein des Königs und der Fürsten sowie des Priesters Zadok und Abjatars, des Sohnes Ahimelechs, und der Familienhäupter der Priester und der Leviten auf. Je eine Familie wurde für Eleasar und eine für Itamar ausgelost.

Auslosung der einzelnen Priesterklassen

7 Das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja,

8 das dritte auf Harim, das vierte auf Seorim,

9 das fünfte auf Malkija, das sechste auf Mijamin,

10 das siebte auf Koz, das achte auf Abija,

11 das neunte auf Jeschua, das zehnte auf Schechanja,

12 das elfte auf Eljaschib, das zwölfte auf Jakim,

13 das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jeschebab,

14 das fünfzehnte auf Bilga, das sechzehnte auf Immer,

15 das siebzehnte auf Hesir, das achtzehnte auf Pizzez,

16 das neunzehnte auf Petachja, das zwanzigste auf Jeheskel,

17 das einundzwanzigste auf Jachin, das zweiundzwanzigste auf Gamul,

18 das dreiundzwanzigste auf Delaja, das vierundzwanzigste auf Maasja.

19 Das ist ihre Amtsordnung für ihren Dienst, der darin bestand, dass sie nach der von ihrem Vater Aaron erlassenen Verordnung in den Tempel des Herrn einträten, wie der Herr, der Gott Israels, ihm geboten hatte.

Weitere Levitenfamilien

20 Was aber die übrigen Nachkommen Levis betrifft, so stammte von den Nachkommen Amrams Schubaël und von den Nachkommen Schubaëls Jechdeja.

21 Von Rehabja, und zwar von den Söhnen Rehabjas, war Jischija der erste.

22 Zu den Nachkommen Jizhars gehörte Schelomit, zu den Nachkommen Schelomits Jahat.

23 Von den Nachkommen Hebrons war Jerija der erste, Amarja der zweite, Jahasiël der dritte, Jekamam der vierte.

24 Der Sohn Usiëls war Micha. Zu den Nachkommen Michas gehörte Schamir.

25 Der Bruder Michas war Jischija. Zu den Nachkommen Jischijas gehörte Secharja.

26 Die Söhne Meraris waren Machli und Muschi. Der Sohn Jaasijas war Bani.

27 Meraris Nachkommen über Jaasija waren: Bani, Schoham, Sakkur und Ibri.

28 Von Machli stammte Eleasar, der keine Kinder hatte, und Kisch.

29 Der Sohn des Kisch war Jerachmeël.

30 die Söhne Muschis waren: Machli, Eder und Jerimot. - Das waren die Nachkommen Levis nach ihren Familien.

31 Auch sie warfen Lose wie ihre Stammesgenossen, die Nachkommen Aarons, im Beisein des Königs David, Zadoks und (Abjatars, des Sohnes) Ahimelechs sowie der Familienhäupter der Priester und Leviten, und zwar die Familienhäupter ebenso wie ihre jüngeren Stammesgenossen.

© Christoph Wollek