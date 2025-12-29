1. Chronik 25

Schöningh’sche Bibel

Liste der Sänger und Musiker

1 Ferner sonderte David im Verein mit den Abteilungsobersten zur Dienstleistung die Söhne Asafs, Hemans und Jedutuns aus, die Propheten, die auf Zithern, Harfen und Zimbeln Loblieder sangen. Die Liste derer, die mit diesem Dienst betraut wurden, ist folgende:

2 Von den Söhnen Asafs: Sakkur, Josef, Netanja und Asarela. Die Söhne Asafs standen unter der Leitung Asafs, der nach Anordnung des Königs mit der heiligen Musik betraut war.

3 Von Jedutun: die Söhne Jedutuns: Gedalja, Zeri, Schimi, Jeschaja, Haschabja und Mattitja, zusammen sechs. Sie standen unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der mit dem Zitherspiel zum Lobpreis des Herrn betraut war.

4 Von Heman: die Söhne Hemans: Bukkija, Mattanja, Usiël, Schubaël, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Joschbekascha, Malloti, Hotir, Mahasiot.

5 Alle diese waren Söhne Hemans, des Sehers des Königs in göttlichen Dingen. - Um seine Macht zu erhöhen, hatte Gott dem Heman vierzehn Söhne und drei Töchter geschenkt.

6 Diese alle waren nach Anordnung des Königs zur Unterstützung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Heman beim Gesang im Tempel des Herrn mit Zimbeln, Harfen und Zithern für den Dienst im Tempel des Herrn tätig.

7 Ihre Zahl mitsamt ihren Amtsgenossen, die in den Liedern des Herrn wohlgeübt und erfahren waren, betrug 288.

Auslosung der einzelnen Sängerklassen

8 Als sie nun zur Bestimmung der Dienstordnung das Los warfen, die jüngeren ebenso wie die älteren, die Meister samt den Schülern,

9 fiel von Asaf das erste Los auf Josef, das zweite auf Gedalja nebst seinen Söhnen und Brüdern, zusammen zwölf;

10 das dritte auf Sakkur, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

11 das vierte auf Zeri, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

12 das fünfte auf Netanja, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

13 das sechste auf Bukkija, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

14 das siebte auf Asarela, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

15 das achte auf Jeschaja, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

16 das neunte auf Mattanja, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

17 das zehnte auf Schimi, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

18 das elfte auf Usiël, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

19 das zwölfte auf Haschabja, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

20 das dreizehnte auf Schubaël, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

21 das vierzehnte auf Mattitja, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

22 das fünfzehnte auf Jerimot, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

23 das sechzehnte auf Hananja, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

24 das siebzehnte auf Joschbekascha, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

25 das achtzehnte auf Hanani, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

26 das neunzehnte auf Malloti, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

27 das zwanzigste auf Eliata, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

28 das einundzwanzigste auf Hotir, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

29 das zweiundzwanzigste auf Giddalti, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

30 das dreiundzwanzigste auf Mahasiot, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf;

31 das vierundzwanzigste auf Romamti-Eser, seine Söhne und Brüder, zusammen zwölf.

© Christoph Wollek