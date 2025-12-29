1. Chronik 26

Schöningh’sche Bibel

Die Abteilungen der Türhüter

1 Was die Abteilungen der Türhüter betrifft, so gehörte dazu von den Korachitern Meschelemja, der Sohn Kores, ein Nachkommen Abiasafs.

2 Die Söhne Meschelemjas waren: Secharja, der Erstgeborene, Jediaël der zweite, Sebadja der dritte, Jatniël der vierte,

3 Elam der fünfte, Johanan der sechste, Eljoënai der siebte.

4 Die Söhne Obed-Edoms waren: Schemaja, der Erstgeborene, Josabad der zweite, Joach der dritte, Sachar der vierte, Netanel der fünfte,

5 Ammiël der sechste, Issachar der siebte, Pëulletai der achte. Gott hatte ihn nämlich gesegnet.

6 Auch seinem Sohn Schemaja waren Söhne geboren, die Familienhäupter wurden; denn sie waren tüchtige Männer.

7 Die Söhne Schemajas waren: Otni, Refaël und Obed. Die Söhne seines Bruders Elsabad waren Elihu und Semachja, ebenfalls tüchtige Männer.

8 Sie alle waren Nachkommen Obed-Edoms, sie und ihre Söhne und Brüder, tüchtige Männer, zum Dienst wohl tauglich, 62 Nachkommen Obed-Edoms.

9 Auch Meschelemja hatte Söhne und Brüder, tüchtige Männer, zusammen achtzehn.

10 Die Söhne Hosas, die zu den Nachkommen Meraris gehörten, waren Schimri, das Oberhaupt - obwohl er nicht der Erstgeborene war, hatte ihn sein Vater zum Oberhaupt eingesetzt -,

11 Hilkija der zweite, Tebalja der dritte, Secharja der vierte. Insgesamt hatte Hosa dreizehn Söhne und Brüder.

Auslosung für die Türhüter

12 Diesen Abteilungen der Türhüter, und zwar den Familienhäuptern, fielen ebenso wie ihren Stammesgenossen amtliche Verrichtungen im Dienst des Tempels des Herrn zu.

13 Als man nach Familien, für die jüngeren wie für die älteren, über die einzelnen Tore das Los warf,

14 fiel das Los für die Ostseite auf Meschelemja. Auch für seinen Sohn Secharja, einen klugen Ratgeber, warf man das Los, und sein Los fiel auf die Nordseite,

15 für Obed-Edom auf die Südseite und für seine Söhne auf das Vorratshaus;

16 für Schuppim und Hosa auf die Westseite bei dem Schallechettor an der Aufsteigenden Straße, eine Wache neben der anderen.

17 Auf der Ostseite waren sechs Leviten, auf der Nordseite täglich vier, auf der Südseite täglich vier, am Vorratshaus je zwei,

18 am Anbau auf der Westseite vier für die Straße und zwei für den Anbau.

19 Dies waren die Abteilungen der Türhüter aus den Nachkommen der Söhne Korachs und Meraris.

Die Tempelschatzmeister

20 Ihre Stammesgenossen, die Leviten, hatten die Aufsicht über die Schätze des Tempels Gottes und die Schätze an heiligen Gaben.

21 Die Nachkommen Ladans, das heißt die Nachkommen der Gerschoniter, die von Ladan abstammen, die Familienhäupter des Gerschoniters Ladan, Jehiël,

22 die Nachkommen Jehiëls, Setam und sein Bruder Joël, hatten die Obhut über die Schätze im Tempel des Herrn.

23 Zu ihnen kamen Nachkommen Amrams, Jizhars, Hebrons und Usiëls.

24 Schubaël, ein Nachkommen Gerschoms, des Sohnes des Mose, war Oberaufseher über die Schätze.

25 Sein Stammesgenosse von Eliëser her war dessen Sohn Rehabja, dessen Sohn war Jeschaja, dessen Sohn Joram, dessen Sohn Sichri und dessen Sohn Schelomit.

26 Schelomit und seine Brüder führten die Aufsicht über alle Schätze an heiligen Gaben, die König David und die Familienhäupter sowie die Hauptleute der Tausend- und Hundertschaften und die Heerführer geweiht hatten.

27 Sie hatten sie aus der Kriegsbeute geweiht zur Ausstattung des Tempels des Herrn.

28 Auch alles, was der Seher Samuel und Saul, der Sohn des Kisch, und Abner, der Sohn Ners, und Joab, der Sohn der Zeruja, geweiht hatten, und alles andere Geweihte stand unter der Aufsicht Schelomits und seiner Brüder.

Die Verwalter

29 Von den Nachkommen Jizhars waren Kenanja und seine Söhne als Amtswalter und Richter für die auswärtigen Geschäfte in Israel bestellt.

30 Von den Nachkommen Hebrons waren Haschabja und seine Brüder, tüchtige Männer, 1.700 an der Zahl, über die Verwaltung Israels westlich vom Jordan für alle Angelegenheiten des Herrn und für den Dienst des Königs gesetzt.

31 Zu den Nachkommen Hebrons gehörte Jerija, das Oberhaupt der Hebroniter. Im 40ten Regierungsjahr Davids forschte man nach ihnen und es fanden sich unter ihnen in Jaser-Gilead tüchtige Männer.

32 Seine Brüder, tüchtige Männer, 2.700 Familienhäupter, setzte König David über die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse für alle Angelegenheiten Gottes und des Königs.

