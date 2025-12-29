1. Chronik 27

Schöningh’sche Bibel

Ordnung des Staatsdienstes

Die Einteilung des Heeres

1 Folgendes ist das Verzeichnis der israelitischen Familienhäupter und Hauptleute von Tausend- und Hundertschaften, sowie der Amtsleute, die dem König in allen Angelegenheiten der Abteilungen dienten, die Monat für Monat alle Monate des Jahres hindurch antraten und abzogen. Jede Abteilung zählte 24.000 Mann.

2 Die erste Abteilung im ersten Monat befehligte Jaschobam, der Sohn Sabdiëls. Seine Abteilung umfaßte 24.000 Mann.

3 Er gehörte zu den Nachkommen des Perez und war das Oberhaupt aller Heerführer für den ersten Monat.

4 Die Abteilung des zweiten Monats befehligte der Ahoachiter Dodai, ein Fürst. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

5 Anführer des dritten Heeres für den dritten Monat war Benaja, der Sohn des Priesters Jojada, ein Oberhaupt. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

6 Dieser Benaja war ein Held unter den Dreißig und befehligte die Dreißig. An der Spitze seiner Abteilung stand sein Sohn Ammisabad.

7 Der vierte für den vierten Monat war Joabs Bruder Asaël, und nach ihm sein Sohn Sebadja. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

8 Der fünfte für den fünften Monat war der Fürst Schamhut, der Sohn Serachs. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

9 Der sechste für den sechsten Monat war Ira, der Sohn des Ikkesch aus Tekoa. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

10 Der siebte für den siebten Monat war Helez aus Pelet, ein Efraimiter. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

11 Der achte für den achten Monat war der Huschatiter Sibbechai, ein Nachkomme Serachs. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

12 Der neunte für den neunten Monat war Abiëser aus Anatot vom Stamm Benjamin. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

13 Der zehnte für den zehnten Monat war Mahrai aus Netofa, ein Nachkomme Serachs. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

14 Der elfte für den elften Monat war Benaja aus Piraton, ein Efraimiter. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

15 Der zwölfte für den zwölften Monat war Heldai aus Netofa vom Geschlecht Otniël. Zu seiner Abteilung gehörten 24.000 Mann.

Die Stammesfürsten

16 Fürsten der Stämme Israels waren: Bei Ruben Eliëser, der Sohn Sichris; bei Simeon Schefatja, der Sohn Maachas;

17 bei Levi Haschabja, der Sohn Kemuëls; bei Aaron Zadok;

18 bei Juda Elihu, ein Bruder Davids; bei Issachar Omri, der Sohn Michaels;

19 bei Sebulon Jischmaja, der Sohn Obadjas; bei Naftali Jerimot, der Sohn Asriëls;

20 bei den Efraimitern Hoschea, der Sohn Asasjas; bei der einen Hälfte des Stammes Manasse Joël, der Sohn Pedajas;

21 bei der anderen Hälfte des Stammes Manasse in Gilead Jiddo, der Sohn Secharjas; bei Benjamin Jaasiël, der Sohn Abners;

22 bei Dan Asarel, der Sohn Jerohams. Das waren die Fürsten der Stämme Israels.

Die Volkszählung

23 David hatte die Zahl derer, die unter zwanzig Jahren waren, nicht aufnehmen lassen, weil der Herr verheißen hatte, er wolle Israel so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel.

24 Joab, der Sohn der Zeruja, hatte die Volkszählung begonnen, sie aber nicht zu Ende geführt, weil ein Zorngericht über Israel gekommen war. Deswegen wurde die Zahl nicht in die Register der Zeitgeschichte des Königs David aufgenommen.

Die Schatzmeister und Verwalter des königlichen Besitzes

25 Über die Schätze des Königs führte Asmawet, der Sohn Adiëls, die Aufsicht, und über die Besitzungen auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Türmen Jonatan, der Sohn Usijas.

26 Über die Feldarbeiter, die das Land bebauten, führte Esri, der Sohn Kelubs, die Aufsicht;

27 über die Weinberge: Schimi aus Rama; über die Vorräte in den Weinkellern: Sabdi aus Schefam;

28 über die Olivengärten und Maulbeerfeigenbäume in der Schefela: Baal-Hanan aus Bet-Gader; über die Ölvorräte: Joasch;

29 über die Rinder, die in der Ebene Scharon weideten: Schitrai, der Scharoniter; über die Rinder in den Tälern: Schafat, der Sohn Adlais;

30 über die Kamele: der Ismaeliter Obil; über die Esel: Jechdeja aus Meronot;

31 über die Schafe und Ziegen: der Hagariter Jasis. Sie alle waren Verwalter des Eigentums, das König David besaß.

Die obersten Beamten

32 Jonatan, der Onkel Davids, ein kluger und kundiger Mann, war Ratgeber. Jehiël, der Sohn Hachmonis, war Erzieher der Söhne des Königs.

33 Ahitofel war königlicher Ratgeber und der Arkiter Huschai ein Freund des Königs.

34 Nach Ahitofel war es Jojada, der Sohn des Benaja, und Abjatar. Joab war der Feldhauptmann des Königs.

