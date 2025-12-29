1. Chronik 29

Schöningh’sche Bibel

Davids Spenden für den Tempel

1 Hierauf sprach König David zur ganzen Gemeinde: „Mein Sohn Salomo, der einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart, das Werk aber gewaltig. Denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast bestimmt, sondern für Gott, den Herrn,

2 So beschaffte ich denn mit all meiner Kraft für den Tempel meines Gottes Gold für die goldenen, Silber für die silbernen, Erz für die ehernen, Eisen für die eisernen und Holz für die hölzernen Geräte, Onyxsteine und schwarzglänzende und buntfarbige Steine für Einfassungen, sowie andere kostbare Steine jeder Art und Marmor in Menge.

3 Auch will ich aus Liebe zum Tempel meines Gottes das, was ich an Gold und Silber in eigenem Besitz habe, zum Bau des Tempels meines Gottes zu all dem hinzugeben, was ich schon für das heilige Haus beschafft habe:

4 3.000 Goldtalente aus Ofirgold und 7.000 Talente geläutertes Silber, um damit die Wände der Tempelräume zu überziehen,

5 sowie für Gold- und Silbergeräte jeder Art und für alle Arbeiten von Künstlerhand. Wer ist nun bereit, für den Herrn eine Gabe zu spenden?“

Die Spenden der Fürsten und Beamten

6 Da spendeten bereitwillig die Familienhäupter, die Fürsten der Stämme Israels, die Hauptleute der Tausend- und Hundertschaften und die Beamten im Dienst des Königs.

7 Sie gaben für den Bau des Tempels Gottes 5.000 Talente Gold, 10.000 Golddariken, 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Kupfer und 100.000 Talente Eisen.

8 Wer Edelsteine besaß, übergab sie für den Schatz des Tempels des Herrn dem Gerschoniter Jehiël.

9 Das Volk freute sich an den freiwilligen Spenden, denn frommen Herzens brachten sie willig dem Herrn ihre Gaben. Auch König David freute sich sehr.

Davids Gebet

10 Nun pries David den Herrn vor der ganzen Gemeinde. David betete: „Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit!

11 Dein, o Herr, ist die Größe, die Macht, die Herrlichkeit, der Ruhm und die Hoheit. Denn dein ist alles im Himmel und auf Erden. Dein, o Herr, ist die Herrschaft, und du erhebst dich als Herr über alles.

12 Reichtum und Ehre kommen von dir, und du bist Herrscher über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht, und dir ist es anheimgegeben, groß und mächtig zu machen, wen immer du willst.

13 So danken wir dir, unser Gott, und rühmen deinen herrlichen Namen.

14 Wer bin ich denn, und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, unsere Gaben in solcher Menge dazubringen? Nein, von dir kommt alles, und aus deiner Hand spendeten wir dir.

15 Wir sind doch nur Fremdlinge und Beisassen vor dir wie alle unsere Väter; wie ein Schatten sind unsere Lebenstage auf Erden und ohne Hoffnung.

16 Herr, unser Gott, all der Reichtum, den wir beschafft haben, um dir ein Haus für deinen heiligen Namen zu erbauen, aus deiner Hand stammt er, und dein ist dies alles.

17 Ich weiß ja, mein Gott, dass du die Herzen prüfst und an Aufrichtigkeit Wohlgefallen findest. So habe ich denn all dies mit aufrichtigem Sinn gespendet und mit Freude gesehen, wie dieses dein Volk dir Gaben schenkte.

18 Herr, Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, erhalte immerdar im Herzen deines Volkes solches Sinnen und Trachten und lenke ihr Herz zu dir!

19 Gib meinem Sohn Salomo ein williges Herz, dass er deine Gebote, deine Vorschriften und Weisungen beobachtet und all dies tut und das Prachthaus baut, das ich vorbereitet habe!“

Die Krönungsfeier Salomos

20 Dann sprach David zu der ganzen Gemeinde: „Preist den Herrn, euren Gott!“ Da pries die ganze Gemeinde den Herrn, den Gott ihrer Väter. Sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn und vor dem König nieder.

21 Sie schlachteten dem Herrn Opfer und brachten am anderen Morgen dem Herrn Brandopfer dar: tausend Stiere, tausend Widder, tausend Lämmer nebst den zugehörigen Trankopfern, außerdem Schlachtopfer in Menge für ganz Israel.

22 Sie aßen und tranken an jenem Tag vor dem Herrn in großer Freude. Dann machten sie Salomo, den Sohn Davids, zum zweitenmal zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und Zadok zum Priester.

23 So saß Salomo als König auf dem Thron des Herrn an Stelle seines Vaters David, und er hatte Glück. Ganz Israel folgte ihm.

24 Alle Fürsten und Helden sowie alle Söhne des Königs David unterwarfen sich dem König Salomo.

25 Der Herr ließ Salomo bei ganz Israel zu überaus hohem Ansehen gelangen und verlieh ihm ein so glanzvolles Königtum, wie es vor ihm kein König über Israel gehabt hatte.

Davids Regierungszeit und Tod

26 David, der Sohn Isais, hatte über ganz Israel geherrscht.

27 Die Zeit, die er über Israel König war, betrug 40 Jahre. Zu Hebron regierte er sieben Jahre, zu Jerusalem 33 Jahre.

28 Er starb in hohem Alter, reich an Lebenstagen, Besitztum und Ehre. Sein Sohn Salomo wurde König an seiner Statt.

Die Quellen zur Geschichte Davids

29 Die Geschichte des Königs Davids, die frühere wie die spätere, ist aufgezeichnet in der Geschichte des Sehers Samuel sowie in der Geschichte des Propheten Natan und in der des Sehers Gad,

30 samt seinem ganzen Königtum, seinen Siegen und den Geschehnissen, die ihn und Israel sowie alle anderen Reiche der Länder betroffen haben.

