1. Chronik 4

Schöningh’sche Bibel

Nachträge zum Stammesregister Judas

1 Die Söhne Judas waren: Perez, Hezron, Kaleb, Hur und Schobal.

2 Reaja, der Sohn Schobals, zeugte Jahat, und Jahat zeugte Ahumai und Lahad. Das waren die Geschlechter der Zoraïter.

3 Und das waren die Söhne Etams: Jesreel, Jischma und Jidbasch. Der Name ihrer Schwester war Hazlelponi.

4 Penuël war der Vater Gedors und Eser der Vater Huschas. Das waren die Nachkommen Hurs, des Erstgeborenen der Efrata, dem Vater von Betlehem.

5 Aschhur, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen, Hela und Naara.

6 Naara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und Ahaschtari. Das waren die Söhne der Naara.

7 Die Söhne der Hela waren: Zeret, Zohar und Etnan.

8 Koz zeugte Anub, Zobeba, ferner die Geschlechter Aharhels, des Sohnes Harums.

9 Jabez war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihn Jabez genannt; denn sie sagte: „Ich habe ihn unter Beschwerden geboren“.

10 Jabez rief den Gott Israels an mit den Worten: „Möchtest du mich segnen und mein Gebiet erweitern, mir helfen und gnädig sorgen, dass mich kein Leid trifft.“ Und Gott erfüllte seine Bitte.

11 Kelub, der Bruder Schuhas, zeugte Mehir, den Vater Eschtons.

12 Eschton zeugte Bet-Rafa, Paseach und Tehinna, den Vater von Ir-Nahasch. Das sind die Männer von Recha.

13 Die Söhne des Kenas waren Otniël und Seraja, die Söhne Otniëls Hatat und Meonotai.

14 Meonotai zeugte Ofra. Seraja zeugte Joab, den Vater von Ge-Haraschim (Tal der Werkmeister) ; denn sie waren Handwerker.

15 Die Söhne Kalebs, des Sohnes Jefunnes, waren: Iru, Ela und Naam. Der Sohn Elas war Kenas.

16 Die Söhne Jehallelels waren: Sif, Sifa, Tirja und Asarel.

17 Die Söhne Esras waren: Jeter, Mered, Efer und Jalon. (Bitja, die ägyptische Frau Mereds, ) gebar Mirjam, Schammai und Jischbach, den Vater von Eschtemoa.

18 Seine judäische Frau gebar: Jered, den Vater von Gedor, Heber, den Vater von Socho, und Jekutiël, den Vater von Sanoach. Das waren die Söhne der Bitja, der Tochter des Pharao, die Mered geheiratet hatte,

19 und die Söhne seiner judäischen Frau, der Schwester Nahams, des Vaters von Keïla, dem Garmiter, und von Eschtemoa, dem Maachatiter.

20 Die Söhne Schimons waren: Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne Jischis waren Sohet und Ben-Sohet

21 Die Söhne Schelas, des Sohnes Judas, waren: Er, der Vater Lechas, Lada, der Vater Mareschas, sowie die Geschlechter des Hauses der Byssusbearbeiter von Bet-Aschbea,

22 ferner Jokim und die Männer von Koseba sowie Joasch und Saraf, die Moab in Besitz genommen hatten, aber wieder nach Betlehem zurückgekehrt waren. - Das ist eine alte Überlieferung.

23 Sie waren Töpfer und hatten ihren Wohnsitz in Netaïm und Gedera; dort wohnten sie und standen im Dienst des Königs.

Der Stamm Simeon

Der Stammbaum

24 Die Söhne Simeons waren: Jemuël, Jamin, Jarib, Serach und Schaul.

25 Dessen Sohn war Schallum, dessen Sohn Mibsam und dessen Sohn Mischma.

26 Der Sohn Mischmas war Hammuël, dessen Sohn Sakkur und dessen Sohn Schimi.

27 Schimi hatte 16 Söhne und sechs Töchter. Doch seine Brüder waren nicht kinderreich, und alle ihre Geschlechter erreichten nicht die Zahl der Söhne Judas.

Die Stammessitze

28 Sie wohnten in Beerscheba, Molada, Hazar-Schual,

31 Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri und Schaarajim. Das waren ihre Städte bis zur Regierungszeit Davids.

32 Ihre Dörfer waren: Etam, Ajin, Rimmon, Tochen und Aschan, fünf Ortschaften,

33 ferner all die Dörfer, die in der Umgebung der genannten Ortschaften lagen, bis nach Baal hin. Das waren ihre Wohnsitze. Sie hatten ihr eigenes Geschlechterverzeichnis.

Gebietserweiterungen

34 Meschobab, Jamlech, Joscha, der Sohn Amazjas,

35 Joël, Jehu, der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiëls,

37 Sisa, der Sohn Schifis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Schimris, des Sohnes Schemajas:

38 diese namentlich Aufgeführten waren Fürsten in ihren Geschlechtern. Ihre Familien hatten sich mächtig ausgebreitet.

39 Sie zogen bis zum Eingang nach Gedor, bis östlich vom Tal, um für ihre Herden Weideplätze zu suchen.

40 Sie fanden auch fette und gute Weide. Das Land bot allseits Raum genug und ruhige, sorglose Sicherheit; denn die vorher dort ansässig waren, waren Hamiten.

41 Zur Zeit des Königs Hiskija von Juda kamen die oben namentlich Aufgezeichneten, vernichteten ihre Zelte und die Mëuniter, die dort lebten, und vollstreckten an ihnen den Bann bis auf den heutigen Tag. An ihrer Statt blieben sie wohnen; denn es gab dort Weideplätze für ihre Herden.

42 Ein Teil von den Simeonitern, 500 Mann, zog zum Bergland von Seïr. Pelatja, Nearja, Refaja und Usiël, die Söhne Jischis, führten sie.

43 Sie erschlugen die letzten Überreste der Amalekiter und machten sich dort ansässig bis auf den heutigen Tag.

