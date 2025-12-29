1. Chronik 5

Schöningh’sche Bibel

Der Stamm Ruben

1 Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels: Ruben war der Erstgeborene; da er aber seines Vaters Lager entweiht hatte, ging sein Erstgeburtsrecht auf die Söhne Josefs, des Sohnes Israels, über, ohne dass er jedoch im Geschlechterregister nach dem Erstgeburtsrang eingetragen werden sollte.

2 Denn Juda besaß die Vormachtstellung unter seinen Brüdern; aus ihm wurde einer zum Fürsten genommen, während das Erstgeburtsrecht an Josef kam. -

3 Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, waren: Henoch, Pallu, Hezron und Karmi.

4 Der Sohn Joëls war Schemaja, dessen Sohn Gog, dessen Sohn Schimi,

5 dessen Sohn Micha, dessen Sohn Reaja, dessen Sohn Baal,

6 dessen Sohn Beera, den Tiglat-Pileser, der König von Assur, verschleppte. Er war ein Fürst der Rubeniter.

7 Seine Brüder sind nach seinen Geschlechtern bei der Eintragung in ihr Abstammungsverzeichnis eingetragen worden: Der erste Jëiël, Secharja,

8 Bela, der Sohn des Asa, des Sohnes Schemas, des Sohnes Joëls. Die Rubeniter wohnte in Aroër und bis nach Nebo und Baal-Meon.

9 Nach Osten hatten sie ihren Wohnsitz bis zum Eingang in die vom Eufrat her sich hinziehende Steppe. Denn sie besaßen in Gilead zahlreiche Herden.

10 Zur Zeit Sauls bekriegten sie die Hagariter. Als diese durch sie gefallen waren, ließen sie sich in deren Zelten nieder auf der ganzen Ostseite von Gilead.

Der Stamm Gad

Der Stammbaum

11 Die Söhne Gads wohnten ihnen gegenüber in Baschan bis nach Salcha hin:

12 Joël, der Rangerste, Schafam, der zweite, Janai und Schafat; sie wohnten in Baschan.

13 Ihre Brüder sind nach ihren Familien: Michael, Meschullam, Scheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber; insgesamt sieben.

14 Das waren die Söhne Abihajils, des Sohnes Huris, des Sohnes Jaroachs, des Sohnes Gileads, des Sohnes Michaels, des Sohnes Jeschischais, des Sohnes Jachdos, des Sohnes des Bus.

15 Ahi, der Sohn Abdiëls, des Sohnes Gunis, war ein Oberhaupt ihrer Familien.

16 Sie wohnten in Gilead, Baschan und den zugehörigen Ortschaften und in allen Weidegebieten Scharons bis zu deren Ausläufern.

17 Sie alle wurden in die Abstammungslisten eingetragen zur Zeit des Königs Jotam von Juda und zur Zeit des Königs Jerobeam von Israel.

Die Oststämme im Kampf mit den Hagaritern

18 Die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse - tapfere Männer waren sie, die Schild und Schwert trugen, den Bogen spannten und kampferprobt waren, 44.760 Kriegsdienstfähige -

19 führten Krieg mit den Hagaritern und mit Jetur, Nafisch und Nodab.

20 Sie fanden im Kampf gegen sie Hilfe, und die Hagariter gerieten samt ihren Verbündeten in ihre Gewalt. Während des Kampfes hatten sie nämlich zum Herrn gefleht, und er hatte sich von ihnen erbitten lassen, weil sie auf ihn ihr Vertrauen setzten.

21 Als Beute führten sie ihre Herden weg: 50.000 Kamele, 250.000 Schafe und 2.000 Esel, dazu 100.000 Menschen.

22 Denn viele Getroffenen waren gefallen, weil es ein von Gott begünstigter Krieg war. Sie machten sich nun an ihrer Statt ansässig bis zur Wegführung in die Verbannung.

Der Halbstamm Manasse

Stammgebiet und Familienhäupter

23 Die Angehörigen des halben Stammes Manasse hatten ihre Wohnsitze im Land von Baschan bis nach Baal-Hermon und bis zum Senir und Hermongebirge. Ihre Zahl war groß.

24 Folgendes sind ihre Familienoberhäupter: Efer, Jischi, Eliël, Asriël, Jirmeja, Hodawja und Jachdiël, tapfere Krieger, berühmte Männer, Oberhäupter in ihren Familien.

Abfall und Strafe

25 Doch sie handelten treulos gegen den Gott ihrer Väter und trieben den Götzendienst der Völker des Landes, die Gott vor ihnen ausgerottet hatte.

26 Da weckte Israels Gott die Wut des Pul, des Königs von Assur, das ist Tiglat-Pilesers, des Königs von Assur. Der führte die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse in die Verbannung und brachte sie nach Halach, an den Habor, nach Hara und an den Fluß von Gosan bis auf den heutigen Tag. -

Der Stamm Levi

Stammbaum des Hohenpriesters Jozadak

27 Die Söhne Levis waren: Gerschon, Kehat und Merari.

28 Die Söhne Kehats waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

29 Die Kinder Amrams waren: Aaron, Mose und Mirjam. Sie Söhne Aarons waren: Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar.

30 Eleasar zeugte Pinhas, Pinhas zeugte Abischua,

31 Abischua zeugte Bukki, Bukki zeugte Usi,

32 Usi zeugte Serachja, Serachja zeugte Merajot,

33 Merajot zeugte Amarja, Amarja zeugte Ahitub,

34 Ahitub zeugte Zadok, Zadok zeugte Ahimaaz,

35 Ahimaaz zeugte Asarja, Asarja zeugte Johanan,

36 Johanan zeugte Asarja - dieser war es, der das Priesteramt ausübte, als Salomo den Tempel in Jerusalem baute.

37 Asarja zeugte Amarja, Amarja zeugte Ahitub,

38 Ahitub zeugte Zadok, Zadok zeugte Schallum,

39 Schallum zeugte Hilkija, Hilkija zeugte Asarja,

40 Asarja zeugte Seraja, Seraja zeugte Jozadak,

41 Jozadak zog fort, als der Herr Juda und Jerusalem durch Nebukadnezzar in die Verbannung führte.

