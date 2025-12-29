1. Chronik 6

Schöningh’sche Bibel

Erstes Levitenverzeichnis

1 Die Söhne Levis waren: Gerschon, Kehat und Merari.

2 Die Söhne Gerschons hießen Libni und Schimi.

3 Die Söhne Kehats waren Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

4 Die Söhne Meraris waren: Machli und Muschi. - Folgendes sind die Levitengeschlechter nach ihren Familien:

5 Der Sohn Gerschons war Libni, dessen Sohn Jahat, dessen Sohn Simma,

6 dessen Sohn Joach, dessen Sohn Iddo, dessen Sohn Serach und dessen Sohn Etni.

7 Der Sohn Kehats war Amminadab, dessen Sohn Korach, dessen Sohn Assir,

8 dessen Sohn Elkana, dessen Sohn Abiasaf, dessen Sohn Assir,

9 dessen Sohn Tahat, dessen Sohn Uriël, dessen Sohn Usija und dessen Sohn Schaul.

10 Die Söhne Elkanas waren Amasai und Ahimot.

11 Der Sohn Elkanas war Elkana, dessen Sohn Zuf, dessen Sohn Tohu,

12 dessen Sohn Eliab, dessen Sohn Jeroham, dessen Sohn Elkana, dessen Sohn Samuel.

13 Die Söhne Samuels waren: Joël, der Erstgeborene, und der zweite war Abija.

14 Der Sohn Meraris war Machli, dessen Sohn Libni, dessen Sohn Schimi, dessen Sohn Usa,

15 dessen Sohn Schima, dessen Sohn Haggija und dessen Sohn Asaja.

Zweites Levitenverzeichnis

16 Es folgen die, welche David für den Gesang im Tempel des Herrn bestellte, nachdem die Lade einen Ruheort gefunden hatte.

17 Sie versahen den Dienst vor der Wohnung des Offenbarungszeltes als Sänger, bis Salomo den Tempel des Herrn zu Jerusalem gebaut hatte. Nach ihren Amtsvorschriften übten sie ihren Dienst aus.

18 Folgendes sind die Diensttuenden und ihre Söhne: Von den Söhnen der Kehatiter: Heman, der Sänger, der Sohn Joëls, des Sohnes Samuels,

19 des Sohnes Elkanas, des Sohnes Jerohams, des Sohnes Eliëls, des Sohnes Tohus,

20 des Sohnes Zufs, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Mahats, des Sohnes Amasais,

21 des Sohnes Elkanas, des Sohnes Joëls, des Sohnes Asarjas, des Sohnes Zefanjas,

22 des Sohnes Tahats, des Sohnes Assirs, des Sohnes Abiasafs, des Sohnes Korachs,

23 des Sohnes Jizhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels.

24 Sein Bruder war Asaf, der zu seiner Rechten den Dienst versah. Er war der Sohn Berechjas, des Sohnes Schimas,

25 des Sohnes Michaels, des Sohnes Maasejas, des Sohnes Malkijas,

26 des Sohnes Etnis, des Sohnes Serachs, des Sohnes Adajas,

27 des Sohnes Etans, des Sohnes Simmas, des Sohnes Schimis,

28 des Sohnes Jahats, des Sohnes Gerschons, des Sohnes Levis.

29 Die Söhne Meraris, ihre Brüder, standen zur Linken: Etan, der Sohn Kischis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs,

30 des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Amazjas, des Sohnes Hilkijas,

31 des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers,

32 des Sohnes Machlis, des Sohnes Muschis, des Sohnes Meraris, des Sohnes Levis.

33 Ihre Brüder, die Leviten, waren beauftragt mit den gesamten Dienstverrichtungen an der Wohnung des Tempels Gottes.

34 Aaron und seine Söhne hingegen versahen den Opferdienst am Brandopfer- und am Räucheraltar, den ganzen Dienst am Allerheiligsten und den Sühnedienst für Israel, genau nach den Vorschriften, die Mose, der Knecht Gottes, gegeben hatte.

35 Folgendes sind die Nachkommen Aarons: Sein Sohn war Eleasar, dessen Sohn Pinhas, dessen Sohn Abischua,

36 dessen Sohn Bukki, dessen Sohn Usi, dessen Sohn Serachja,

37 dessen Sohn Merajot, dessen Sohn Amarja, dessen Sohn Ahitub,

38 dessen Sohn Zadok, dessen Sohn Ahimaaz.

Priesterstädte der Nachkommen Aarons

39 Folgendes sind ihre Wohnsitze nach ihren Zeltlagern in ihrem Gebiet: Von den Nachkommen Aarons fiel durch das Los der Sippe der Kehatiter zu:

40 Hebron in Juda samt seinen Weiden ringsum.

41 Das Ackerland der Stadt aber mit ihren Dörfern hatte man Kaleb, dem Sohn Jefunnes, gegeben.

42 Ferner überwiesen sie den Nachkommen Aarons die Zufluchtsstädte Hebron sowie Libna mit seinen Weideflächen, Jattir und Eschtemoa mit ihren Weideflächen.

43 Holon mit seinen Weideflächen, Debir mit seinen Weideflächen,

44 Aschan mit seinen Weideflächen, Bet-Schemesch mit seinen Weideflächen.

45 Vom Stamm Benjamin: Geba mit seinen Weideflächen, Alemet mit seinen Weideflächen, Anatot mit seinen Weideflächen. Insgesamt gehörten ihnen dreizehn Städte mit ihren Weideflächen.

Summe der anderen Levitenstädte

46 Die Kehatiter, die von den Sippen des Stammes noch übriggeblieben waren, erhielten von der Hälfte des Stammes Manasse durch das Los zehn Städte.

47 Die Nachkommen Gerschons erhielten nach ihren Sippen von den Stämmen Issachar, Ascher, Naftali und Manasse in Baschan dreizehn Städte.

48 Die Nachkommen Meraris erhielten nach ihren Sippen von den Stämmen Ruben, Gad und Sebulon durch das Los zwölf Städte.

49 So überwiesen die Israeliten den Leviten die Städte samt ihren Weideplätzen.

50 Auf Grund des Loses traten ihnen die Stämme Juda, Simeon und Benjamin diese namentlich bezeichneten Städte ab.

Levitenstädte der Kehatiter

51 Dem Rest der Sippe der Kehatiter wurden die Städte ihres Gebietes vom Stamm Efraim abgetreten.

52 Man überwies ihnen die Zufluchtsstädte Sichem mit seinen Weideflächen auf dem Gebirge Efraim, Geser mit seinen Weideflächen,

53 Kibzajim mit seinen Weideflächen, Bet-Horon mit seinen Weideflächen.

54 (Vom Stamm Dan: Elteke mit seinen Weideflächen, Gibbeton mit seinen Weideflächen, ) Ajalon mit seinen Weideflächen, Gat-Rimmon mit seinen Weideflächen,

55 Vom halben Stamm Manasse: Taanach mit seinen Weideflächen und Jibleam mit seinen Weideflächen. Diese gaben sie den Sippen der übrigen Kehatiter.

Die Levitenstädte der Gerschoniter

56 Die Nachkommen Gerschons erhielten von den Sippen des halben Stammes Manasse: Golan in Baschan mit seinen Weideflächen, Aschtarot mit seinen Weideflächen.

57 Vom Stamm Issachar: Kischjon mit seinen Weideflächen, Daberat mit seinen Weideflächen,

58 Ramot mit seinen Weideflächen, En-Gannim mit seinen Weideflächen.

59 Vom Stamm Ascher: Mischal mit seinen Weideflächen, Abdon mit seinen Weideflächen,

60 Helkat mit seinen Weideflächen, Rehob mit seinen Weideflächen.

61 Vom Stamm Naftali: Kedesch in Galiläa mit seinen Weideflächen, Hammon mit seinen Weideflächen, Kirjatajim mit seinen Weideflächen.

Die Levitenstädte der Merariter

62 Die übrigen Nachkommen Meraris erhielten vom Stamm Sebulon: (Jokneam mit seinen Weideflächen, Karta mit seinen Weideflächen, ) Rimmon mit seinen Weideflächen, Tabor mit seinen Weideflächen.

63 Ferner jenseits des Jordan gegenüber Jericho im Ostjordanland vom Stamm Ruben: Bezer in der Steppe mit seinen Weideflächen, Jahaz mit seinen Weideflächen,

64 Kedemot mit seinen Weideflächen, Mefaat mit seinen Weideflächen.

65 Vom Stamm Gad: Ramot in Gilead mit seinen Weideflächen, Mahanajim mit seinen Weideflächen,

66 Heschbon mit seinen Weideflächen und Jaser mit seinen Weideflächen.

