1. Chronik 7

Der Stamm Issachar

1 Die Söhne Issachars waren: Tola, Puwa, Jaschub und Schimron, zusammen vier.

2 Die Söhne Tolas waren: Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam und Schemuël, Oberhäupter der Großfamilien Tola, kriegstüchtige Leute nach ihren Geschlechtern. Zur Zeit Davids betrug ihre Zahl 22.600 Mann.

3 Die Nachkommen Usis waren: Jisrachja, und von Jisrachja stammen: Serachja, Michael, Obadja, Joël und Jischija, insgesamt fünf Oberhäupter.

4 Zu ihnen gehörten nach ihren Geschlechtern, nach ihren Familien kampfbereite Kriegerscharen: 36.000 Mann. Sie hatten nämlich viele Frauen und Kinder.

5 Ihre Stammesgenossen in den gesamten Sippen Issachars waren kriegstüchtige Leute. Ihr Geschlechterverzeichnis umfaßt im ganzen 87.000 Mann.

Der Stamm Benjamin

6 Die Söhne Benjamins waren: Bela, Becher und Jediaël, insgesamt drei.

7 Die Söhne Belas waren: Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir, insgesamt fünf Familienoberhäupter, kriegstüchtige Männer. Ihr Geschlechterverzeichnis umfaßte 22.034 Mann.

8 Die Söhne Bechers waren: Semira, Joasch, Eliëser, Eljoënai, Omri, Jeremot, Abija, Anatot und Alemet. - Sie alle waren Söhne Bechers.

9 Ihr Geschlechterverzeichnis nach ihren Geschlechtern, Familienoberhäuptern, kriegstüchtigen Leuten, umfaßte 22.200 Mann.

10 Der Sohn Jediaëls war Bilhan, und die Söhne Bilhans waren: Jëusch, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarschisch und Ahischahar.

11 Alle diese waren Söhne Jediaëls, Oberhäupter ihrer Familien, kriegstüchtige Männer: 17.200 Kriegsdienstfähige.

12 Schuppim und Huppim waren Söhne Irs; Huschim der Sohn Ahers.

Der Stamm Naftali

13 Die Söhne Naftalis waren: Jachzeël, Guni, Jezer und Schallum, die Nachkommen der Bilha.

Der Stamm Manasse

14 Der Sohn Manasses war Asriël. - Seine aramäische Nebenfrau gebar Machir, den Vater Gileads.

15 Machir nahm für Huppim und Schuppim eine Frau. Seine Schwester hieß Maacha. Der zweite (Sohn Hefers) hieß Zelofhad. Dieser hatte nur Töchter.

16 Maacha, die Frau Machirs, gebar einen Sohn und nannte ihn Peresch; sein Bruder hieß Scheresch. Dessen Söhne waren Ulam und Rekem.

17 Der Sohn Ulams war Bedan. - Das waren die Söhne Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses.

18 Seine Schwester Molechet gebar Ischhod, Abiëser und Machla.

19 Die Söhne Schemidas waren Achjan, Schechem, Likhi und Aniam.

Der Stamm Efraim

Der Stammbaum

20 Der Sohn Efraims war Schutelach. Dessen Sohn war Bered, dessen Sohn Tahat, dessen Sohn Elada, dessen Sohn Tahat,

21 dessen Sohn Sabad und dessen Sohn Schutelach sowie Eser und Elad. Diese erschlug die einheimische Bevölkerung von Gat, weil sie ausgezogen waren, um deren Vieh zu rauben.

22 Ihr Vater Efraim härmte sich lange um sie, und seine Brüder kamen, ihn zu trösten.

23 Dann hatte er ehelichen Umgang mit seiner Frau. Sie wurde guter Hoffnung und gebar einen Sohn. Er nannte ihn Beria, weil er während des Unglücks in seinem Haus geboren wurde.

24 Seine Tochter war Scheera. Sie erbaute Unter- und Ober- Bet-Horon sowie Usen-Scheera.

25 Weitere Söhne Efraims waren: Refach und Reschef. Dessen Sohn war Telach, dessen Sohn Tahan,

26 dessen Sohn Ladan, dessen Sohn Ammihud, dessen Sohn Elischama,

27 dessen Sohn Nun und dessen Sohn Josua.

Die Wohnsitze

28 Ihr Erbbesitz und ihre Wohnsitze sind: Bet-El mit den zugehörigen Ortschaften, nach Osten hin Naara, nach Westen hin Geser mit den zugehörigen Ortschaften, Sichem mit den zugehörigen Ortschaften bis nach Aja mit den zugehörigen Ortschaften.

29 In den Händen der Nachkommen Manasses befanden sich Bet-Schean mit den zugehörigen Ortschaften, Taanach mit den zugehörigen Ortschaften, Megiddo mit den zugehörigen Ortschaften, Dor mit den zugehörigen Ortschaften. Hier hatten die Söhne Josefs, des Sohnes Israels, ihre Wohnsitze.

Der Stamm Ascher

30 Die Söhne Aschers waren: Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria. Ihre Schwester war Serach.

31 Die Söhne Berias waren Heber und Malkiël. Dieser war der Vater von Birsajit.

32 Heber war der Vater von Jaflet, Schemer, Hotam und deren Schwester Schua.

33 Die Söhne Jaflets waren: Pasach, Bimhal und Aschwat. Das waren die Söhne Jaflets.

34 Die Söhne Schemers waren: Ahi, Rohga, Hubba und Aram.

35 Die Söhne seines Bruders Hotam waren: Zofach, Jimna, Schelesch und Amal.

36 Die Söhne Zofachs waren: Suach, Harnefer, Schual, Beri, Jimra,

37 Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.

38 Die Söhne Jitrans waren: Jefunne, Pispa und Ara.

39 Die Söhne Ullas waren: Arach, Hanniël und Rizja.

40 Alles das waren Söhne Aschers, Oberhäupter ihrer Familien, auserlesene kriegstüchtige Männer, Häupter unter den Fürsten. In ihrer Aufstellung der Kriegsdienstfähigen waren 26.000 Mann verzeichnet.

