1. Chronik 8

Schöningh’sche Bibel

Nachtrag zum Stamm Benjamin

Neuer Stammbaum Benjamins

1 Benjamin war der Vater seines Erstgeborenen Bela, des zweiten Aschbel, des dritten Achrach,

2 des vierten Noha und des fünften Rafa.

3 Die Söhne Belas waren: Ard, Gera, Abihud,

5 Gera, Schefufan und Huram.

6 Folgendes sind die Söhne Ehuds. . . Folgendes die Familienoberhäupter der Einwohner von Geba. . . Man führte sie gefangen nach Manahat.

7 Naaman, Ahija und Gera. . . führte er fort. Der war der Vater Usas und Ahihuds.

8 Schaharajim wurden im Grünland von Moab Kinder geboren, nachdem er seine Frauen Huschim und Baara entlassen hatte,

9 und zwar von seiner Frau Hodesch. Sie gebar: Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

10 Jëuz, Sacheja und Mirma. - Das waren seine Söhne, Familienoberhäupter.

11 Durch Huschim war er Vater Abitubs und Elpaals geworden.

12 Die Söhne Elpaals waren: Eber, Mischam und Schemed. Dieser baute Ono und Lod mit seinen Nebenortschaften.

13 Beria und Schema waren die Familienoberhäupter der Einwohner von Ajalon. Sie jagten die Einwohner von Gat in die Flucht.

14 Ihre Brüder waren Elpaal, Schaschak, Jeroham,

16 Michael, Jischpa und Joha waren die Söhne Berias.

18 Jischmerai, Jislia und Jobab waren die Söhne Elpaals.

21 Adaja, Beraja und Schimrat waren die Söhne Schimis.

25 Jifdeja und Penuël waren die Söhne Schaschaks.

27 Jaareschja, Elija und Sichri waren die Söhne Jerohams.

28 Das sind die Familieoberhäupter nach ihren Geschlechtern. Als Häupter wohnten sie in Jerusalem.

Das Geschlechtsverzeichnis Sauls

29 In Gibeon wohnte Jëiël, der Vater Gibeons. Seine Frau hieß Maacha.

30 Sein erstgeborener Sohn war Abdon. Ihm folgten: Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

31 Gedor, Achjo, Secher und Miklot.

32 Miklot war der Vater Schimas. Auch sie wohnten bei ihren Brüdern in Jerusalem, ihren Brüdern gegenüber.

33 Ner war der Vater von Abner, Kisch der des Saul, Saul der des Jonatan, Malkischua, Abinadab und Isch-Baal.

34 Der Sohn Jonatans war Merib-Baal. Merib-Baal war der Vater von Micha.

35 Die Söhne Michas waren: Piton, Melech, Tachrea und Ahas.

36 Ahas war der Vater von Joadda, der von Alemet, Asmawet und Simri. Simri war der Vater von Moza,

37 Moza der von Bina, der von Rafa, der von Elasa und der von Azel.

38 Azel hatte sechs Söhne. Sie hießen: Asrikam, Bochru, Jischmael, Schearja, Obadja und Hanan; das waren die Söhne Azels.

39 Die Söhne seines Bruder Eschek waren: Ulam, sein Erstgeborener, der zweite Jëusch und der dritte Elifelet.

40 Die Söhne Ulams waren tapfere Krieger, die den Bogen spannen konnten. Auch hatten sie zahlreiche Söhne und Enkel, zusammen 150. - Sie alle gehörten zu den Benjaminitern.

