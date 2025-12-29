1. Chronik 9

Schöningh’sche Bibel

Die Einwohner Jerusalems. Das Geschlecht Sauls

Allgemeinere Aufzählung

1 Alle Israeliten wurden in Geschlechterregistern aufgezeichnet. Sie sind aufgezeichnet im Buch der Könige von Israel. Die Judäer wurden wegen ihres treulosen Treibens nach Babel in die Verbannung geführt.

2 Die ersten Einwohner, die dann auf eigenem Besitz in ihren Städten lebten, waren Israeliten, Priester, Leviten und Tempeldiener.

3 In Jerusalem wohnten von den Angehörigen Judas, Benjamins, Efraims und Manasses:

4 Utai, der Sohn Ammihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banis, ein Nachkomme des Perez, des Sohnes Judas.

5 Von den Nachkommen Schelas: Asaja, der Erstgeborene, und dessen Söhne.

6 Von den Nachkommen Serachs: Jëuël. Die Zahl ihrer Brüder betrug 690 Mann.

7 Von den Nachkommen Benjamins: Sallu, der Sohn Meschullams, des Sohnes Hodawjas, des Sohnes Senuas;

8 ferner Jibneja, der Sohn Jerohams, und Ela, der Sohn Usis, des Sohnes Michris, sowie Meschullam, der Sohn Schefatjas, des Sohnes Reguëls, des Sohnes Jibnijas;

9 dazu ihre Brüder nach ihrer Geschlechterfolge, insgesamt 956 Mann. Sie alle waren Oberhäupter ihrer Familien.

Die Priester

10 Von den Priestern: Jedaja, Jojarib, Jachin,

11 Asarja, der Sohn Hilkijas, des Sohnes Meschullams, des Sohnes des Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Ahitubs, der Vorsteher des Tempels Gottes;

12 ferner Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Paschhurs, des Sohnes Malkijas, und Masai, der Sohn Adiëls, des Sohnes Jachseras, des Sohnes Meschullams, des Sohnes Meschillemots, des Sohnes Immers,

13 sowie ihre Brüder, die Häupter ihrer Familien, insgesamt 1.760 Mann, tüchtige Leute im Dienst am Tempel Gottes.

Die Leviten

14 Von den Leviten: Schemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas, von den Nachkommen Meraris;

15 ferner Bakbakkar, Heresch, Galal, Mattanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asafs,

16 sowie Abda, der Sohn Schammuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns, und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes Elkanas, der in den Dörfern der Netofatiter wohnte.

17 Die Torwächter waren: Schallum, Akkub, Talmon und Ahiman. Ihr Bruder Schallum war das Oberhaupt.

18 Er befindet sich bis jetzt im Königstor nach Osten zu. - Das sind die Türhüter im Lager der Leviten.

19 Schallum, der Sohn Kores, des Sohnes Abiasafs, des Sohnes Korachs, und seine Brüder aus seiner Familie, die Korachiter, übten den Dienst als Schwellenhüter im Zelt aus. Schon ihre Väter waren im Lager des Herrn die Wächter des Eingangs gewesen.

20 Pinhas, der Sohn Eleasars, war vormals ihr Vorsteher - der Herr sei mit ihm!

21 Secharja, der Sohn Meschelemjas, war Türhüter am Offenbarungszelt.

22 Insgesamt waren 212 Mann zu Türhütern an den Schwellen auserwählt. In ihren Dörfern sind sie im Geschlechterverzeichnis eingetragen. David und der Seher Samuel betrauten sie mit ihren Amtspflichten.

23 Sie standen mit ihren Söhnen an den Toren im Tempel des Herrn, im Zelthaus, auf Wache.

24 Nach den vier Winden standen die Türhüter, nach Osten, Westen, Norden und Süden zu.

25 Von Zeit zu Zeit mussten ihre Brüder aus ihren Dörfern sich für sieben Tage einfinden, um ihnen behilflich zu sein.

26 Denn die vier obersten Türhüter - es waren Leviten - versahen ständig den Dienst. Sie hatten auch die Aufsicht über die Kammern und Schätze des Tempels Gottes.

27 Die Nacht über blieben sie in der Umgebung des Tempels Gottes; denn ihnen oblag die Wache und sie mussten allmorgendlich aufschließen.

28 Ein Teil von ihnen besorgte die Dienstgeräte: sie brachten sie abgezählt hinein und wieder heraus.

29 Andere von ihnen waren betraut mit der Verwaltung der Mittel und aller heiligen Gebrauchsgegenstände: des Feinmehls, des Weines, des Öls, des Weihrauches und der Spezereien.

30 Von den Priestersöhnen mischten einige aus den Spezereien Salben.

31 Mattitja, einer von den Leviten, der Erstgeborene des Korachiters Schallum, betreute das Pfannenbackwerk.

32 Von den Kehatitern, ihren Brüdern, hatte ein Teil für die Schaubrote zu sorgen und sie jeden Sabbat zurechtzulegen.

33 Das sind die Sänger, Familienhäupter der Leviten, die, von anderen Arbeiten befreit, in den Kammern wohnten, da sie Tag und Nacht beschäftigt waren.

34 Das waren die Familienoberhäupter der Leviten nach ihren Geschlechtern. Diese hatten ihren Wohnsitz in Jerusalem.

Neues Geschlechtsverzeichnis Sauls

35 In Gibeon wohnten Jëiël, der Vater Gibeons - seine Frau hieß Maacha -,

36 sein erstgeborener Sohn Abdon, ferner Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

37 Gedor, Achjo, Secher und Miklot.

38 Miklot war der Vater von Schima. Auch sie wohnten in Jerusalem bei ihren Brüdern, ihnen gegenüber.

39 Ner war der Vater von Abner, Kisch der des Saul, Saul der des Jonatan, Malkischua, Abinadab und Isch-Baal.

40 Der Sohn Jonatans war Merib-Baal. Merib-Baal war der Vater von Micha.

41 Die Söhne Michas waren: Piton, Melech, Tachrea und Ahas.

42 Ahas war der Vater von Joadda, der von Alemet, Asmawet und Simri. Simri war der Vater von Moza,

43 Moza der von Bina, der von Refaja, der von Elasa und der von Azel.

44 Azel hatte sechs Söhne. Sie hießen: Asrikam, Bochru, Jischmael, Schearja, Obadja und Hanan; das waren die Söhne Azels.

© Christoph Wollek