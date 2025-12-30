1. Johannes 1

Schöningh’sche Bibel

DER ERSTE BRIEF DES HL. APOSTELS JOHANNES

Vorwort

1 Was von Anfang an war, was wir gehört und mit eigenen Augen gesehen, was wir geschaut und mit unseren Händen betastet haben, nämlich das Wort des Lebens, das verkünden wir euch. -

2 Das Leben ist sichtbar erschienen, und wir haben es gesehen. Wir bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns sichtbar erschienen ist. -

3 Was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Gemeinschaft haben wir aber auch mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.

4 Wir schreiben euch dies, damit unsere Freude vollkommen sei.

WANDEL IM LICHTE

Enthaltung von Sünde

5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm vernommen haben und euch verkünden: Gott ist Licht, und keine Finsternis ist in ihm.

6 Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wandeln aber in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.

7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir miteinander Gemeinschaft, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.

8 Wenn wir sagen: „Wir haben keine Sünde!“, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.

9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.

10 Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.

