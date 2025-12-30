1. Petrus 1

Schöningh’sche Bibel

DER ERSTE BRIEF DES HL. APOSTELS PETRUS

Gruß

1 Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Diaspora von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind

2 nach der Vorherbestimmung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. - Gnade euch und Friede in reichlichem Maße!

Lobpreis Gottes

3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung,

4 zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch,

5 die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für das Heil bewahrt werdet, das am Ende der Zeit offenbar werden soll.

6 Darüber frohlockt ihr, wenngleich ihr jetzt auf kurze Zeit, wenn es sein soll, durch mancherlei Prüfungen Trübsal erleidet,

7 damit euer Glaube bewährt und für weit wertvoller befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird. Bei der Offenbarung Jesu Christi wird euch das zu Lob und Preis und Ehre gereichen.

8 Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn aber glaubend, - ohne ihn jetzt zu schauen - jubelt ihr mit unaussprechlicher, herrlicher Freude,

9 da ihr das Ziel eures Glaubens erhaltet, das Heil der Seelen.

10 Über dieses Heil haben schon die Propheten nachgesonnen und geforscht, die von der Gnade geweissagt haben, die euch zuteil werden sollte.

11 Sie forschten, auf welche Zeit und Umstände der Geist Christi in ihnen hinweise, da er im voraus die für Christus bestimmten Leiden und seine darauffolgende Herrlichkeit bezeugte.

12 Ihnen wurde geoffenbart, daß sie nicht sich selber, sondern euch mit dem dienten, was euch jetzt durch die verkündet wurde, die euch die Frohbotschaft kraft des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes gebracht haben, - die Geheimnisse des Heils, in die Einblick zu gewinnen (selbst) die Engel begehren.

GRUNDSÄTZE FÜR DAS CHRISTLICHE LEBEN

Heiliger Wandel

13 Darum, im Geist bereit und nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz allein auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi zuteil wird.

14 Als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht mehr nach den Begierden, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet,

15 sondern werdet in eurem ganzen Wandel heilig, wie der heilig ist, der euch berufen hat.

16 Es steht ja geschrieben: „Seid heilig, weil ich heilig bin.“

17 Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden nach seinen Werken richtet, wandelt in Furcht, solange ihr in der Fremde weilt,

18 im Wissen, daß ihr von eurem verkehrten, von den Vätern ererbten Wandel nicht mit vergänglichen Werten, mit Gold und Silber, losgekauft seid,

19 sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel.

20 Schon vor Erschaffung der Welt war er dazu ausersehen, erschienen aber ist er um euretwillen am Ende der Zeiten.

21 Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und verherrlicht hat, so daß euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sind.

Nächstenliebe

22 So heiligt denn eure Seelen im Gehorsam gegenüber der Wahrheit zu aufrichtiger Bruderliebe. Liebt einander beharrlich aus reinem Herzen.

23 Ihr seid ja wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem - durch das lebendige und unwandelbare Wort Gottes.

24 „Alles Fleisch gleicht dem Gras, der Blume des Grases all seine Herrlichkeit. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt.

25 Doch das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.“ - Dieses Wort ist euch als Evangelium verkündet worden.

